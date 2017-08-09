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Kurallara uyulmadı, yeraltı elektrik kablosu patlatıldı



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DİYARBAKIR (İHA) - Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde altyapı çalışmalarını yürüten yüklenici firmaya ait iş makineleri, Altyapı Koordinasyon Merkezinin (AYKOME) kararlarına uyulmadan yapılan kazılar nedeniyle son 1 hafta içerisinde 2. kez yeraltı elektrik kablolarını patlatarak, halkın enerjisiz kalmasına yol açtılar.

Karaköprü'ye bağlı Seyrantepe mahallesinde yeraltından geçen enerji, iletişim ve doğalgaz hatlarına zarar vermeden çalışma yapılabilmesi için, altyapı hizmeti yürüten tüm şirket, kurum ve kuruluşlar, AYKOME'nin aldığı kararlara uygun çalışma yapmaları gerekiyor. Ancak bu kurala uyulmadan yapılan çalışmalar nedeniyle Karaköprü ilçesi son 1 hafta içerisinde iş makinelerinin yeraltı elektrik kablolarını patlatmaları nedeniyle 2. kez enerjisiz kaldı. Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon ve İçme Suyunun (ŞUŞKİ) yüklenici firmasına ait iş makineleri, dün kazı çalışması yaparken yeraltı elektrik kablolarını patlattı. Kurallara uygun yapılmayan kazı nedeniyle elektrik kabloları kopunca Seyrantepe Mahallesi, son 1 hafta içerisinde 2. kez karanlıkta kaldı. Durumun öğrenilmesi ile birlikte Dicle Elektrik ekipleri, söz konusu kabloları uzun ve zahmetli bir çalışmanın ardından onararak, bu mahalleye yeniden elektrik verdi. Yüklenici firma elemanlarının kendi kafalarına göre kazı yaparak enerjisiz bıraktıkları mahalle sakinleri ise bu duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, bir daha mağdur edilmemeleri için bundan sonraki kazıların izinsiz yapılmamasını istediler.

(İHA-MP-Y)



09.08.2017 13:48:51 TSI

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