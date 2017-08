YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hem tatil hem de sağlık bir arada

Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) -Avrupa'nın hem turizm hem de sağlıkta gözdesi Türkiye, göz ve saç tedavisindeki başarısından sonra şimdi de ağız sağlığında da en kaliteli sağlık merkezlerini oluşturuyor.



Modern, kaliteli diş merkezlerinden birisi de turizmin göz bebeği Fethiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi. 2014 yılının Kasım ayında yeni hizmet binasına taşınan Fethiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, ilçede sağlık turizminde öncü olmayı hedefliyor. 'Hem tatil hem de sağlık bir arada' anlayışıyla hastalara en kaliteli hizmeti vermeyi amaçlayan Muğla Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı Fethiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2016 yılında 143 bin 893, 2017 yılının ilk 6 ayında 77 bin 365 poliklinik hizmeti verdi.



Devletin ve Sağlık Bakanlığının Sağlık Turizmi politikası kapsamında 2014 yılında yeni hizmet binasına taşınan Fethiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine başvuran hasta sayısı ve memnuniyeti artmaya devam ediyor. Her geçen gün artan kalite standartları nedeniyle sağlık turizminde de öncü olmayı hedefleyen Fethiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, sunduğu hizmet ile çevre il ve ilçelerden gelen hastaların birinci tercihi oluyor. Yabancı hastalarında tedavi için geldiği merkez 32 diş ünitine sahip. Merkezde poliklinik muayenesi, kanal tedavisi, diş dolgusu, diş çekimi, tedavi işlemlerinin yanı sıra porselen kron, diş eti hastalıkları, protezler ve köprüler, dental implantlar konusunda uzman hekimler tarafından tedavileri yapılıyor. Ayrıca Seydikemer'e bağlı 2 ünitlik poliklinik ve 1 engelli üniti, 2 diş protez laboratuvarına da sahip olan merkezde, ihtiyacı olan hastalara evde sağlık hizmeti de veriyor.



Fethiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2016 yılında 143 bin 893, 2017 yılının ilk 6 ayında ise 77 bin 365 poliklinik hizmeti verdi. 2016 yılında 20 bin 102 diş çekimi, 17 bin 898 kanal tedavisi, 1498 fissur ve pit örtücü, 23 bin 476 protez işlemi yapıldı. 2017 yılının ilk 6 ayında ise 10 bin 389 diş çekimi, 5649 kanal tedavisi, 907 fissur ve örtücü, 12 bin 619 protez işlemi yapıldı.



Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı ek mesai uygulamasıyla birlikte mesai saatleri içinde tedaviye gelemeyen çalışan hastalarında faydalanması için her hafta Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 17-00,19-00 mesai dışı poliklinik hizmeti veren Fethiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, engelli ve yaşlı hastalar içinde özel bir poliklinik bulunuyor.



Kadrosuna 3 uzman diş hekimi daha eklenen merkezde; 1 uzman hekim çocuk dişi hekimi ve her türlü tedaviyi uyguluyor. 1 Endodonti (Kanal Tedavisi) uzmanı, 1 Periodontoloji (Diş Eti Hastalıkları) uzmanı. Ayrıca merkezde İmplant diş tedavisi hizmeti de verilmeye başlandı.

