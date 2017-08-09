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Nilüfer Halk Dansları Topluluğu'na Polonya'dan ödül



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi bünyesinde kurulan Halk Dansları Topluluğu, Polonya'da katıldığı festivale damga vurdu.

Topluluk, Polonya'nın Bielsko Biala şehrinde Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi (CIOFF) tarafından düzenlenen 54'üncü BESKIDY Tygodnia Kultury Yarışması'na katıldı. Sergilediği gösterilerle izleyenleri kendilerine hayran bırakan 35 kişilik Nilüfer Halk Dansları Topluluğu, organizasyonda tam not aldı. 11 farklı ülkeden oluşan jürinin de beğenisini kazanan Nilüfer ekibi, 'En iyi Dans', 'Performans' ve 'Sahne' ödülü almaya hak kazandı.

Türkiye'nin farklı yörelerinden oyunlar sergileyen Nilüfer Halk Dansları Topluluğu, izleyenlerin gönlünün fethetti. Topluluk, Polonya'dan aldığı ödülle mevcut ödüllerine yenilerini eklemiş oldu.

(MŞ)



09.08.2017 14:05:55 TSI

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