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Başkan Tutal, Seydişehir'in tarihi ve kültürüne ışık tutuyor

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:24
Başkan Tutal, Seydişehir'in tarihi ve kültürüne ışık tutuyor
Başkan Tutal, Seydişehir'in tarihi ve kültürüne ışık tutuyor

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi restorasyon çalışmaları ile ilçenin tarihi ve kültürü yeniden ışık tutacak.
Seydişehir'in fiziki büyümesi ve gelişmesi adına önemli projeleri hayata geçiren Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçenin tarihi ve kültürel zenginlikleri gün yüzüne çıkarmak için kolları sıvadı. Başkan Tutal, tarihine ve kültürüne sahip çık düşüncesi ile, geçmişe tanıklık eden tarihi evleri restore ederek şehir yaşamına kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti. Seydişehir Belediyesi tarafından kamulaştırması yapılan Hacıseyitali Mahallesi Türbe Camisi karşısında 484 ada 55 parselde bulunan ev Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü onayı ile restorasyonu yapılacak.
Seydişehir'in tarihini yansıtan evleri yıkılmak üzere iken şehir yaşamına kazandırmaya devam ettiklerini kaydeden, Belediye Başkanı Mehmet Tutal tarihi evin ihalesinin yapıldığını, ihaleyi alan firmanın en kısa zamanda restorasyona başlayacağını bildirdi.
(MB-AH-Y)

09.08.2017 14:26:43 TSI
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