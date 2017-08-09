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Darıca'da Kütahyalılar sahne aldı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:32
Darıca'da Kütahyalılar sahne aldı
Darıca'da Kütahyalılar sahne aldı

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması'nda düzenlenen Kütahyalılar gecesinde sahne alan Efeler'in zeybek gösterisi izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.
Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nun yanı sıra bölgemizdeki Kütahya dernek başkanları, ilçe protokolü ve vatandaşların katıldığı gece Kütahya'lı yöresel sanatçıların verdiği müzik ziyafetiyle başladı, Programın açılış konuşmasını yapan Darıca Kütahyalılar Dernek Başkanı Mehmet Çiçek, programlarına katılan bütün konuklara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Dernek olarak hemşerilerimize en iyi şekilde hizmet etmek için çalışıyoruz, kültürlerin yaşatılması adına düzenlenen bu etkinlik bizler adına çok önemli. Gecenin hazırlanmasında emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Böylesine güzide bir ortamda bizlere memleketimizi temsil etme fırsatını veren Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'a ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum" diyerek programa katılan protokol üyelerine bir plaket ve Kütahya çinisi hediye etti.
Kütahyalılar gecesinde bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, " Kuruluşun ve zaferin şehri Kütahya, 623 yıl yıl hüküm sürmüş Osmanlı devletinin kurucusu olan Ertuğrul gazinin annesi, Osmanlı devletinin ilk harcını atan devlet ana, dünyada yaşayan bütün Türklerin cefakar, fedakar anası ,bir cihan devletinin tohumlarını atan kadın Hayme Ana'nın memleketindeyiz bu akşam. Hayme Ana'ya selam olsun, rahmet olsun diyoruz. 7000 yıllık tarihe sahip, antik köprüleriyle, saat kulesiyle, Kütahya kalesiyle Frig Vadisiyle, Germiyan Konağıyla, Kurtuluş Savaşına tanıklık eden Zafer Tepesiyle, ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir emrinin verildiği Dumlupınarı ile bu akşam Kütahyadayız. Kütahya'nın tüm güzelliklerini hep birlikte yaşayacağız. Ege'den Akdeniz'e, Marmara'dan İç Anadolu'ya, doğudan batıya hep birlikte Türkiye'yiz diyoruz, programımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz, iyi eğlenceler." diyerek sözlerini tamamladı.
Programda bir selamlama konuşması yapan Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ise Darıca'da hemşerileri ile bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Karabacak'a teşekkür etti. Başkan Saraçoğlu konuşmasında demokrasi vurgusu yaparak, "Kütahya demokrasisine sahip çıkan bir şehirdir. 1960 darbesi Adnan Menderes'e yapılmıştır. O dönem Adnan Menderes Kütahya Milletvekili olarak seçilip yoluna devam etmiştir. O gün Adnan Menderes'e sahip çıkan Kütahya, bugün de demokrasisine sahip çıkmaya devam etmektedir. Geçtiğimiz yıl yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Kütahyalılar günlerce gecelerce nöbet tutmuş ve vatanına olan bağlılığını göstermiştir. Bizler sağduyu neredeyse orada olduk, demokrasinin yanında olmaya devam edeceğiz. Gecemiz hayırlı olsun " dedi.
Kütahya'lı Efeler'in zeybek gösterisi ile devam eden program yöresel sanatçıların söylediği birbirinden güzel türkülerle devam etti.
(UK-RFK-Y)

09.08.2017 14:35:09 TSI
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