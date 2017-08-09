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Alo 185 arıza ve ihbar hattı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:52
Alo 185 arıza ve ihbar hattı
Alo 185 arıza ve ihbar hattı

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü vatandaşların 7/24 'Alo 185 Arıza ve İhbar' hattını tüm operatörlerden arayarak bilgi alabilmesini mümkün hale getirdi.
Kilis halkına daha hızlı cevap verilebilmesi amacıyla oluşturulan 'Alo 185 Arıza ve İhbar' hattı halkımızın 24 saat hizmetine sunuldu. Su ve kanal arızası ile ilgili sıkıntılar, vidanjör hizmeti talepleri ve kaçak su ihbarı ile ilgili hizmetlere olanak sağlamak için vatandaşların 'Alo 185' hattını arayarak sorunlarını çözüme kavuşturabileceği belirtildi.
Ayrıca kaçak su ihbarı vatandaşlık görevidir ihbar edenin kimlik bilgisinde gizlilik esas olacağı, Kilis Belediyesinin bütün imkanları halkın hizmet etmeye devam edeceği bildirildi.
(MAD-SD-Y)

09.08.2017 14:54:36 TSI
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