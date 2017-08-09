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Kırklareli Devlet Hastanesi Odyoloji Ünitesi yenilendi



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Devlet Hastanesi Odyoloji Ünitesi, alınan yeni sistem cihazlarla yenilenerek hastaların hizmetine sunuldu.

Kırklareli Devlet Hastanesi yönetimi, teknolojik cihazları hastaneye kazandırmaya devam ediyor. Son olarak Odyoloji Ünitesine yetişkin odyometre, ABR cihazı, otoakustik emisyon cihazı, timpanometre ve işitme testlerinin yapıldığı odyolojik sessiz kabin gibi son teknoloji cihazların alımıyla birlikte hastalara daha iyi ve kaliteli hizmet verecek.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, "Odyoloji; kişilerin işitme kayıplarını saptayan, işitme kaybının miktar ve cinsini tayin eden ve gerektiği durumlarda rehabilitasyonunu yapan bilim dalıdır. Hastanemiz Odyoloji Ünitemizde son teknoloji cihazlarla birlikte Odyometri, Tympanometri, Akustik reflex testi Konuşma testleri, Otoakustik emisyon ve ABR tarama testleri yapılmaktadır. Vatandaşlar KBB polikliniğine giriş yaptıran hasta muayene olur ve doktor gerekli gördüğü takdirde işitme testi yapılır ve hasta odyoloji ünitesine yönlendirilir. Odyoloji Ünitesine gelen hastanın kaydı yapılır, test anlatılır ve teste başlanır. Test bittikten sonra test sonucu doktoru tarafından değerlendirilir. Test süresi hastanın teste kooperasyonuna bağlı olarak 15- 30 dakika sürmektedir" denildi.

(MA-MEF-Y)



09.08.2017 15:16:24 TSI

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