Teröristlerin üzerinden termal dürbün, susturucu çıktı
Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kağızman'da 7 Ağustos 2017 günü düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden susturucu, termal dürbün, çeşitli silah ve mühimmat çıktı.
Kağızman Çemçe'de, 7 Ağustos 2017 günü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava destekli "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin Operasyonu"nda, askeri birliklere saldırı hazırlığı yapan 2 teröristin etkisiz hale getirilmişti.
Güvenlik güçlerinin bölgede yaptığı detaylı aramada, etkisiz hele getirilen 2 teröriste ait 1 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca, bu tabancalardan birisine ait susturucu, 1 el bombası, 1 termal dürbün, 3 sırt çantası, 1 fotoğraf makinesi ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.
Ele geçirilen silah ve mühimmat ile yaşam malzemelerini muhafaza altına alan güvenlik güçleri, daha sonra yaşam malzemelerini olay yerinde imha etti.
(IÇ-Y)
09.08.2017 15:41:15 TSI
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