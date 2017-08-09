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Büyükşehir Meclis toplantısı başladı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:11
Büyükşehir Meclis toplantısı başladı
Büyükşehir Meclis toplantısı başladı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin Ağustos ayı toplantısı başladı.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda saat 14.00'de Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır Başkanlığında yapılan toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantı açılışında kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 5 Ağustos Cumartesi günü Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanmasından ve gösterilen teveccühten dolayı herkese teşekkür etti.
Aşudu deresine çevre düzeni planı
Başkan Çakır'ın kısa konuşmasının ardından gündem dışı verilen teklifler, gündeme eklenerek, maddelerin görüşülmesine geçildi.
Gündem maddeleri arasında yer alan Battalgazi ilçesi Fırıncı Mahallesindeki bir parsel, Enerji Depolama Alanı olarak kabul edilirken, Darende İlçesi'nde Aşudu Deresi-Tohma Çayı arasındaki 6 mahalleyi ilgilendiren 9.5 km uzunluğundaki dere yatağı ile ilgili hazırlanan imar planı da görüşülerek onaylandı.
MABİS, Belediye şirketine devredildi
Büyükşehir Belediye Meclisi toplantıda ayrıca, Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe bölgesinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait 12 bin 72 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın satışına karar verirken, Turgut Özal Tabiat Parkı içerisinde uygulamaya konulan ve şehrin bazı bölgelerinde daha uygulanacak Malatya Akıllı Bisiklet Sistemi (MABİS) işletmesinin Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmesi'ne devrine karar verdi.
Altyapı şebekeleri için kredi kullanımı
Meclis toplantısında MASKİ Genel Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda, Pütürge ilçesi Gündeğer, Arıtoprak, Sükan, Arapgir ilçesi Çiğnir, Yazılı, Kuluncak ilçesi Sofular, Battalgazi ilçesi Çolaklı, Akçadağ ilçesi Bayramuşağı Mahalleleri içme suyu hattı yapım işi, muhtelif içme suyu tesisleri AG-OG enerji nakil hattı yapım işi, terfi merkezi rehabilitasyon yapım işi, ilçe ve mahallelerin içme suyu ve sondaj kuyuları açılması işi, merkez ilçeler muhtelif yağmur hattı yapım işi ile muhtelif sondaj hatları için toplayıcı kollektörü ve muhtelif depo çıkışları debimetre ve vana odası yapım işlerinde kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesi kararlaştırıldı.
Komisyonlara havale
Gündemde yer alan diğer maddelerin bir kısmı ertelenirken, bir kısmı gündemden çıkarıldı, bir kısmı da görüş alınması için ilgili komisyonlara havale edildi.
2. Birleşim 15 Ağustos'ta
Büyükşehir Belediye Meclisi, Ağustos ayı Meclis Toplantısı'nın 2. Birleşimini 15 Ağustos Salı günü saat 14.00'de yapmayı kararlaştırdı.
(BT-SD-Y)

09.08.2017 16:13:18 TSI
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