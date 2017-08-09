ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Tutal, Kalkınma Şöleni'ni değerlendirdi

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:27
Başkan Tutal, Kalkınma Şöleni'ni değerlendirdi
Başkan Tutal, Kalkınma Şöleni'ni değerlendirdi

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, sona eren Kalkınma Şöleni'nin ardından değerlendirme toplantısı düzenledi.
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, konuşmasına Kalkınma Şöleni'nde emeği geçen herkese teşekkür ederek başladı. Seydişehir'in bu tür bir organizasyona ihtiyacı olduğunu kaydeden Başkan Tutal, "Düşünceleri ve fikirleri ne olursa olsun her kesimden vatandaşlarımız alandaydı. İnsanların Seydişehirlinin veya dışarıdan gelen misafirlerimizin bir araya gelmeleri kaynaşmaları önemli bir etkendi. Gelecek yıl ne zaman yapacaksınız sorularını yoğun bir şekilde alıyoruz. Sizlerin görüşleri ve düşünceleri bizim için önemli. Eksikliklerimiz mutlaka olmuştur. Ama personelimiz elinden geleni yapmaya çalıştı. Bundan sonraki programları eksiksiz, daha güzel bir şekilde beraberce nasıl devam ettiririz. Yoğun bir program oldu. Yağlı güreşlerimiz, leblebi, çilek ve kiraz tanıtımları yapıldı. Yoğun bir program yaptık. Ben herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Sayısı çok az olan bazı kesimlerden eleştiri olduğunu kaydeden Başkan Tutal, "Ağalıklar, sponsorluklar ve reklamlar değerlendirildiği zaman Seydişehir Belediyesinin yaptığı şölenden artımız var, eksimiz yok. Seydişehir Belediyesi'nin bütçesinden veya kesesinden çıkan bir kuruş yok. Biz garibanların parasını gidip sanatçılara vermedik. Milletin parasıyla millete sosyal faaliyet, sosyal belediyecilik yapmış olduk" şeklinde konuştu.
Şölenin dolu dolu bir programla gerçekleştirildiğini ifade eden STK Başkanları da, uzun yıllar sonra yapılan programa her kesimden insanın katıldığını söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Seydişehir düzenlenen şölenle kendini imtihana tabi tuttu"
Seydişehir'in düzenlenen şölenle kendini imtihana tabi tuttuğunu kaydeden Kaymakam Aydın Erdoğan ise, "Biz neyiz, nasıl bir ilçeyiz diye bir imtihana tuttu kendini Seydişehir. Bu imtihanı layıkıyla başardı. Bu tür organizasyonlar tabi sadece bir kurumu kendi personeli ile yapabileceği bir şey değil. Bunun sivil toplum, medya, kamu kurumları ayağı var. Toplantılar yaptık. Kendi davamız olarak gördük. Yapılan faaliyetin dışında olmayız dedik. Burada yapılan programda olumlu ya da olumsuz her sonuç Seydişehir'e fatura edilecek. Ama şükürler olsun olumlu sonuç var. Belediye şahsında yapılan bir organizasyon herkes destekte bulundu. Biz Seydişehir olarak neler yapabileceğimizi bu festivalle gördük, birlik ve beraberlik içinde. Ben organizasyonda emeği geçen belediye başkanımız şahsında müdürleri ve personelini tebrik ediyorum. Güvenlik noktasında da emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Toplantıda Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Eski Garaj Projesi ve Sağlık Meslek Lisesi arsasının takasıyla ilgili katılımcılara bilgi sundu. Başkan Tutal, Eski Garaj Projesi sahasının kot farkının yüksek çıkması nedeniyle projede ufak bir değişiklik yapıldığını ve ilgili firmayla oran olarak anlaştıkları için yapılan ihale noktasıyla sıkıntı olmadığını ve alıcı firmanın çalışmalarına tekrar başladığını dile getirdi. Sağlık Meslek Lisesinin binasını önceden yıktıklarını ve arsa sorununu takas yoluyla sonuçlandırdıklarını kaydeden Başkan Tutal, bu bölgenin de yeşil vadi gibi 400 metrelik bir kafeterya bulunan kapalı bir alan olacak şekilde halkın kullanacağı çay bahçesine dönüştüreceklerini sözlerine ekledi.
Toplantıya, Kaymakam Aydın Erdoğan, Garnizon Komutanı Üsteğmen Fırat Ekinci, Jandarma Komutanı Üsteğmen Burak Çelik, İlçe Emniyet Müdür Vekili Kasım Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konuer, CHP İlçe Başkanı Yunus Uysal, STK Başkanları ve ETİ A.Ş. yetkilileri ve basın mensupları katıldı.
(AH-Y)

09.08.2017 16:29:48 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ereğli Belediyesinden selden zarar vatandaşa yardım eli
YEREL

EREĞLİ BELEDİYESİNDEN SELDEN ZARAR VATANDAŞA YARDIM ELİ
Başkan Tutal, Seydişehir'in tarihi ve kültürüne ışık tutuyor
YEREL

BAŞKAN TUTAL, SEYDİŞEHİR'İN TARİHİ VE KÜLTÜRÜNE IŞIK TUTUYOR
Hatıra Yaz Okulu öğrencileri Tropikal Kelebek Bahçesi'ni gezdi
YEREL

HATIRA YAZ OKULU ÖĞRENCİLERİ TROPİKAL KELEBEK BAHÇESİ'Nİ GEZDİ
Beyşehir'deki Vuslat Park'ta büyük değişim
YEREL

BEYŞEHİR'DEKİ VUSLAT PARK'TA BÜYÜK DEĞİŞİM
NEÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü bu yıl ilk kez öğrenci alıyor
YEREL

NEÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ BU YIL İLK KEZ ÖĞRENCİ ALIYOR
Derbent heyetinden teşekkür ziyareti
YEREL

DERBENT HEYETİNDEN TEŞEKKÜR ZİYARETİ
&quot;Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi&quot; işbirliği protokolü imzalandı
YEREL

"NASREDDİN HOCA DÜNYA MİZAH KÖYÜ PROJESİ" İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Kulu'daki okullar yeni yıla hazırlanıyor
YEREL

KULU'DAKİ OKULLAR YENİ YILA HAZIRLANIYOR
Selçuk'ta tıbbi cihaz üretimi ele alındı
YEREL

SELÇUK'TA TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİ ELE ALINDI
Damdan düşen çocuk hastanelik oldu
YEREL

DAMDAN DÜŞEN ÇOCUK HASTANELİK OLDU
Sille Baraj Parkı'na iki günde 40 bin ziyaretçi
YEREL

SİLLE BARAJ PARKI'NA İKİ GÜNDE 40 BİN ZİYARETÇİ
Op.Dr. Süleyman Kargın: &quot;Tüp mide ameliyatı ile obeziteye veda edin&quot;
YEREL

OP.DR. SÜLEYMAN KARGIN: "TÜP MİDE AMELİYATI İLE OBEZİTEYE VEDA EDİN"
Konya'da 9 ilçede 11 mahalleye sağlıklı su
YEREL

KONYA'DA 9 İLÇEDE 11 MAHALLEYE SAĞLIKLI SU
Meram'da kaçak yapılar yıkılıyor
YEREL

MERAM'DA KAÇAK YAPILAR YIKILIYOR
Beyşehir'deki kampa katılan öğrenciler tarihi mekanları gezdi
YEREL

BEYŞEHİR'DEKİ KAMPA KATILAN ÖĞRENCİLER TARİHİ MEKANLARI GEZDİ
Beyşehir Belediyesi'nden şehit aileleri ve gazilere 'Mehteran' jesti
YEREL

BEYŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE 'MEHTERAN' JESTİ