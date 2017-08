YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Tutal, Kalkınma Şöleni'ni değerlendirdi

KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, sona eren Kalkınma Şöleni'nin ardından değerlendirme toplantısı düzenledi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, konuşmasına Kalkınma Şöleni'nde emeği geçen herkese teşekkür ederek başladı. Seydişehir'in bu tür bir organizasyona ihtiyacı olduğunu kaydeden Başkan Tutal, "Düşünceleri ve fikirleri ne olursa olsun her kesimden vatandaşlarımız alandaydı. İnsanların Seydişehirlinin veya dışarıdan gelen misafirlerimizin bir araya gelmeleri kaynaşmaları önemli bir etkendi. Gelecek yıl ne zaman yapacaksınız sorularını yoğun bir şekilde alıyoruz. Sizlerin görüşleri ve düşünceleri bizim için önemli. Eksikliklerimiz mutlaka olmuştur. Ama personelimiz elinden geleni yapmaya çalıştı. Bundan sonraki programları eksiksiz, daha güzel bir şekilde beraberce nasıl devam ettiririz. Yoğun bir program oldu. Yağlı güreşlerimiz, leblebi, çilek ve kiraz tanıtımları yapıldı. Yoğun bir program yaptık. Ben herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sayısı çok az olan bazı kesimlerden eleştiri olduğunu kaydeden Başkan Tutal, "Ağalıklar, sponsorluklar ve reklamlar değerlendirildiği zaman Seydişehir Belediyesinin yaptığı şölenden artımız var, eksimiz yok. Seydişehir Belediyesi'nin bütçesinden veya kesesinden çıkan bir kuruş yok. Biz garibanların parasını gidip sanatçılara vermedik. Milletin parasıyla millete sosyal faaliyet, sosyal belediyecilik yapmış olduk" şeklinde konuştu.

Şölenin dolu dolu bir programla gerçekleştirildiğini ifade eden STK Başkanları da, uzun yıllar sonra yapılan programa her kesimden insanın katıldığını söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.



"Seydişehir düzenlenen şölenle kendini imtihana tabi tuttu"

Seydişehir'in düzenlenen şölenle kendini imtihana tabi tuttuğunu kaydeden Kaymakam Aydın Erdoğan ise, "Biz neyiz, nasıl bir ilçeyiz diye bir imtihana tuttu kendini Seydişehir. Bu imtihanı layıkıyla başardı. Bu tür organizasyonlar tabi sadece bir kurumu kendi personeli ile yapabileceği bir şey değil. Bunun sivil toplum, medya, kamu kurumları ayağı var. Toplantılar yaptık. Kendi davamız olarak gördük. Yapılan faaliyetin dışında olmayız dedik. Burada yapılan programda olumlu ya da olumsuz her sonuç Seydişehir'e fatura edilecek. Ama şükürler olsun olumlu sonuç var. Belediye şahsında yapılan bir organizasyon herkes destekte bulundu. Biz Seydişehir olarak neler yapabileceğimizi bu festivalle gördük, birlik ve beraberlik içinde. Ben organizasyonda emeği geçen belediye başkanımız şahsında müdürleri ve personelini tebrik ediyorum. Güvenlik noktasında da emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıda Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Eski Garaj Projesi ve Sağlık Meslek Lisesi arsasının takasıyla ilgili katılımcılara bilgi sundu. Başkan Tutal, Eski Garaj Projesi sahasının kot farkının yüksek çıkması nedeniyle projede ufak bir değişiklik yapıldığını ve ilgili firmayla oran olarak anlaştıkları için yapılan ihale noktasıyla sıkıntı olmadığını ve alıcı firmanın çalışmalarına tekrar başladığını dile getirdi. Sağlık Meslek Lisesinin binasını önceden yıktıklarını ve arsa sorununu takas yoluyla sonuçlandırdıklarını kaydeden Başkan Tutal, bu bölgenin de yeşil vadi gibi 400 metrelik bir kafeterya bulunan kapalı bir alan olacak şekilde halkın kullanacağı çay bahçesine dönüştüreceklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya, Kaymakam Aydın Erdoğan, Garnizon Komutanı Üsteğmen Fırat Ekinci, Jandarma Komutanı Üsteğmen Burak Çelik, İlçe Emniyet Müdür Vekili Kasım Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konuer, CHP İlçe Başkanı Yunus Uysal, STK Başkanları ve ETİ A.Ş. yetkilileri ve basın mensupları katıldı.

