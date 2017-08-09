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Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde başarılı ameliyat

- Trakya'daki devlet hastanelerinde bir ilk gerçekleştirildi



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KIRKLARELİ (İHA) - Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde ilk kez uygulanan 'Total Larenjektomi' tekniği ile 82 yaşındaki gırtlak kanseri bir hastanın gırtlağının tamamı kitleyle birlikte alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gırtlak kanseri teşhisi konulan 82 yaşındaki Oğur Polat isimli vatandaş, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen bir yöntem sayesinde gırtlağının tamamı kitleyle birlikte alınarak sağlığına kavuştu. Gerçekleştirilen ameliyatın, Trakya'daki devlet hastaneleri için bir ilk olduğu belirtildi.

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlar Op. Dr. Yusuf Muhammet Durna ve Op. Dr. Enes Yiğit, hastanın yaşı ve sahip olduğu diğer rahatsızlıklarından dolayı riskli bir cerrahi operasyon geçirdiklerini, hastanın sağlığının şu an gayet iyi olduğunu ve hastayı yakından takip ettiklerini, ilk defa böyle bir ameliyat gerçekleştirdiklerini söyledi.



"Trakya bölgesindeki devlet hastanelerinde ilk"

Doktorlar Durna ve Yiğit, "Gırtlak kanseri daha çok yoğun sigara ve alkol kullanan kişilerde olur. Genellikle ortaya çıkış süresi 50'li ve 60'lı yaşlardır, fakat bu hastamızda 82 yaşında ortaya çıktı. Önce solunum ve nefes problemi vardı ve Trakeostomi yaparak, hava yolunu açma işlemi uyguladık. Hastanın, ameliyatını Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde olmak istediğini belirtmesinin ardından 6 gün önce gırtlağının tamamını kitleyle birlikte alarak, Trakya bölgesindeki devlet hastanelerinde ilk defa böyle bir ameliyat gerçekleştirdik" dedi.

Doktorlar, Türkiye'de büyük devlet hastanelerinde ve üniversite eğitim araştırma hastanelerinde daha sık gerçekleştirilen ameliyatın, hastane yönetiminin de destekleriyle Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirildiğini belirttiler.



"Umarım ilklere devam ederiz"

Hastane Başhekimi Op. Dr. Bahadır Alkan ise, ilk kez gerçekleştirilen ameliyat hakkında, "Hastanemizde daha önce de cerrahlarımızın, farklı büyüklükte, ilk defa ya da daha önce gerçekleştirilmiş fakat sık uygulanmayan ameliyatları oldu. Bu gibi ameliyatların ilk olması bizim için önem arz ediyor ve hastanın iyileşme süreci olması gerektiği gibi. Bizim memnuniyetimiz ise devlet hastanelerinde böyle hizmetlerin ve ameliyatların artması. Çünkü insanların en çok güvendikleri ve ilk başvurdukları yerler devlet hastaneleridir. Umarım bundan sonra da ilklere devam ederiz diye düşünüyorum" diye konuştu.

Hastanın oğlu Hakan Polat da, doktorların, hafta sonu da dahil olmak üzere sürekli gelip babasının kontrollerini yaptıklarını, gece gündüz kendileriyle ilgilendiklerini belirterek hastane yönetimine ve doktorlara teşekkür etti.

(MA-MEF-Y)



09.08.2017 16:50:35 TSI

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