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Erdemli'de yatalak hastalara özel yatak

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:07
Erdemli'de yatalak hastalara özel yatak
Erdemli'de yatalak hastalara özel yatak

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli ilçe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğu 'Limon Çiçeği Projesiyle' yatağa bağımlı hastalara özel üretim hasta yatağı dağıtıyor.
Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği ekibi, ilçe sınırlarında yaşayan hastalara yönelik olarak yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, ihtiyaç sahiplerine hasta yatağı dağıtımı yaptı. Erdemli Belediyesi olarak yaptıkları her türlü hizmette engelli ve yaşlı vatandaşları asla ihmal etmediklerini ve onlarını düşünerek uygulamalar yaptıklarını kaydeden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ekiplerin çok titiz bir çalışma yürüterek gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara belediyece ihtiyaçları olan tekerlekli sandalye, akülü engelli aracı, hasta yatağı, market ihtiyacı ve benzeri yardımlarda bulunduklarını ifade eden Tollu, "Onlara hizmet etmek bizim en asli görevlerimizdendir" dedi.
Toplumun her kesimine eşit ve kaliteli hizmet sunmak için çalıştıklarını söyleyen Tollu, Limon Çiçeği projesiyle her türlü ihtiyaç sahibine ulaştıklarını ve onların hayatını kolaylaştırmak için çaba sarf ettiklerini belirtti. Erdemli'de yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini arttırabilmek için 7/24 çalıştıklarını vurgulayan Tollu, "Limon Çiçeği projemizle Erdemli sınırları içerisinde yaşayan engelli, yaşlı, hasta, muhtaç, afetzede, öksüz-yetim vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz. Onların her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Erdemli Belediyesi ailesi olarak toplumun her kesiminin huzuru ve rahatı için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Ekiplerimiz şimdi de tespit ettikleri yatağa bağımlı hastalara özel üretim hasta yatağı dağıtımı yapıyor. Evlerine kadar gelerek yatakları bizzat seriyorlar. Bu tür hizmetler bize çok büyük haz veriyor. Onları bir nebze mutlu edebilirsek ne mutlu bizlere" diye konuştu.
Erdemli Belediyesinin yaptığı hizmetleri her zaman takdirle karşıladıklarını söyleyen vatandaşlar ise belediye ekiplerine teşekkür ettiler.
(KRY-Y)

09.08.2017 17:09:58 TSI
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