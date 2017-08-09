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Tokatlı esnafın 320 bin lira faiz borcu silinecek



(Fotoğraflı)



Dursun Ekrem Er

TOKAT (İHA) - Tokat Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan, kredi ödemesinde güçlük çeken kooperatif ortağı 220 esnafa ait borcun 320 bin liralık faiz tutarının silineceğini söyledi.

Tokat Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan makamında yaptığı açıklamada, hali hazırda idari takipte ve icrada olan 220 kooperatif üyesinin yaklaşık 2 milyon 378 bin lira borcu olduğunu söyleyerek, yeni yapılandırma ile bu borcun 320 bin liralık faiz kısmının silineceğini duyurdu. Başkan Aydoğan: "Esnaf ve sanatkarımızın tam da ihtiyaç duyduğu bir dönemde yine onlardan gelen talepler doğrultusunda kooperatifler olarak; bizlerin, bölge birliklerimizin, merkez birliğimiz olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'nin (TESKOMB) talepleri ve değerli bakanımız başta olmak üzere ekonomi bürokrasimiz ve hükumetimiz görüşleri doğrultusunda ödeme güçlüğüne düşen esnaflarımıza nefes aldıracak bir yeniden yapılandırma müjdesini başta ilgili esnaf ve sanatkarımız olmak üzere kamuoyuyla paylaşmak istedik. Bu yapılandırmanın asıl kefil tüm ilgililere en geniş şekilde duyurmak ve onlarında en geniş şekilde faydalanmasını istiyoruz. Bu yapılandırma çerçevesinde kooperatifimiz ortaklarından şu an itibariyle bundan istifade edecek kişi sayısı 220'dir. Yaklaşık 2 milyon 377 bin 850 liralık toplam borçtan kooperatifimizin sileceği faiz miktarı ise 320 bin 500 lira olacaktır. 08 Ağustos 2017 tarihi itibariyle uygulanacak olan bu düzenlemeye göre; 31 Temmuz 2017 tarihinden önce kredi borcu kooperatif takibine intikal eden ortakların 29 Eylül 2017 tarihine kadar kooperatife başvurmaları ve yapılandırma talebinde bulunmaları gerekmektedir. Tüm ortaklarımızın ve ya kefillerinin faydalanmasını diliyor bu yapılandırmanın başta esnaf ve sanatkarımıza başta olmak üzere Tokat'ımıza, ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

(DEE-GF-Y)



09.08.2017 17:14:29 TSI

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