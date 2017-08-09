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Bulduğu cüzdanı zabıtaya teslim etti



(Fotoğraflı)



HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 10 yaşındaki kız çocuğu, sahilde dolaşırken bulduğu cüzdanı zabıtaya teslim etti.

Sude Suadiye, dün sahilde dolaşırken bulduğu içerisinde bir miktar para bulunan cüzdanı Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gelerek görevlilere teslim etti. Küçük Sude, olayın herkesin başına gelebileceğini belirterek, "Herkes bulduğu eşyayı sahiplerine verilmek üzere gerekli mercilere iletmelidir. Bu bir insanlık görevidir. Bizde o cüzdanını kaybeden kişinin yerinde olabilirdik" dedi.

(ELF-Y)



09.08.2017 17:44:47 TSI

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