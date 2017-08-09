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Akhisar'da 2 bin 700 metrelik yağmur suyu hattı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akhisar'da Şehit Üsteğmen Tahir Ün Caddesi ile 8 sokakta başladığı 2 bin 700 metrelik yağmursuyu hattı döşeme çalışmasını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde yağışlı havalarda ortaya çıkabilecek taşkın sorunlarına neşter vuruyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Akhisar ilçesine bağlı Şehit Üsteğmen Tahir Ün Caddesi ile 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19 ve 136. sokaklara yağmursuyu hattı döşendi. 30 yıldır beklenen yağmursuyu hattı ile su taşkını yaşanan cadde ve sokakların sıkıntısı son buldu. 2 bin 700 metre uzunluğundaki yağmursuyu hattı çalışmasının tamamlanmasıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak prestij caddesi öncesinde altyapı sorunları ortadan kaldırıldı. Ragıpbey Mahalle Muhtarı Ziya Şentürk, yağmursuyu hattı döşenmeden önce sokakları su bastığını ifade ederek, "Eskiden yağmur yağdığında sokakta yürüyemiyorduk. Evleri, dükkanları su basıyordu. Çalışma nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a teşekkür ediyoruz" dedi.

(AY-Y)



09.08.2017 18:44:52 TSI

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