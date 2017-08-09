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Demiraslan'dan Kazdağları'nda inceleme





(Fotoğraflı)



Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av. Hasan Demiraslan, Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda çıkan yangın alanında incelemelerde bulundu.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan ve ekibi, Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda 4 ayrı noktadan çıkan orman yangınının gerçekleştiği alana gitti. Olay yerinde çalışmaları inceleyen ve ekiplere yardım eden AK Parti teşkilatı uzun uğraşlar sonrası yangının söndürülmesinde emeği geçen ekiplere teşekkür etti.

Demiraslan, "Türkiye'nin ciğeri oksijen deposu Kaz Dağları'ndaki yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledik. Hızlı müdahale ile yangını büyümeden söndüren Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD İl Müdürlüğü personellerine tüm hemşehrilerim adına teşekkür ederim" dedi.

Yangının olası bir sabotaj olma ihtimalini de değerlendiren Demiraslan, "Bizim ciğerimizi yakan kim olursa olsun bunun cezasını çekmeli. Şimdilik olayla ilgili bir şüpheli göz altına alınmış. Eğer ortada bir ihmal ve sabotaj varsa suçluları cezalandırılmalı" dedi.

(TS)



09.08.2017 21:36:49 TSI

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