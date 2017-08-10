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Düzce Üniversitesi kontenjanlarını doldurdu



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017-ÖSYS yerleştirme sonuçlarına göre yine tercih edilen üniversiteler arasında yer alma başarısı gösterdi.

14 fakültesi, 4 enstitüsü, 2 yüksekokulu, 10 meslek yüksekokulu, 30 bini aşkın öğrencisi ve nitelikli eğitimiyle Düzce Üniversitesi, lisans ve ön lisans programlarında ek yerleştirmeler öncesinde kontenjanlarının tamamına yakınını doldurdu.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı'nda 7000'e yakın öğrenci kontenjanı ayrılan Düzce Üniversitesi lisans programlarında yüzde 96,3 doluluk oranına ulaştı. Boş kalan çok az sayıdaki kontenjanlarının ise ÖSYM tarafından yapılacak ek yerleştirmede dolmasını bekliyor.

Düzce Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Eğitimi, ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasında olmazsa olmaz bir unsur olarak görüyor, yeni akademik yılda aramıza katılan öğrencilerimize öğrenim hayatları boyunca başarılar diliyoruz" denildi.

(TT-İÇ)



10.08.2017 09:00:42 TSI

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