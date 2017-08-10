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Kaymakam Özkan'dan yaralı askerlere ziyaret

10 Ağustos 2017 Perşembe, 09:03
Kaymakam Özkan'dan yaralı askerlere ziyaret
Kaymakam Özkan'dan yaralı askerlere ziyaret

(Fotoğraflı)

Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, üzerlerine tren vagonunun kapağı düşmesi sonucu yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.
Tatvan Tren Garında, yük indirmek istedikleri sırada üzerlerine vagon kapağı düşmesi sonucu yaralanan Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerleri tedavi gördükleri Bitlis-Tatvan Devlet Hastanelerinde ziyaret eden Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, hastane yöneticilerinden askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Yaralı askerlere 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Kaymakam Özkan, askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.
(HO-MSA-Y)

10.08.2017 09:06:02 TSI
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