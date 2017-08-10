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Hijyen kurallarına uymayan sağlıksız gıda satışı yapan işletmelere 168 bin TL ceza

- Trabzon'da bu yılın ilk 7 ayında 3 bin 997 iş yeri denetlenirken, 19 işletmeye yaklaşık 168 bin TL idari para cezası kesildi



Bekir Koca

TRABZON (İHA) - Trabzon İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri bu yılın 7 aylık döneminde 3 bin 997 iş yerini denetlerken kurallara uymayan 19 işletmeye toplam 167 bin 988 TL idari para cezası kesti.

Edinilen bilgiye göre, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde lokanta, pastane, şarküteri başta olmak üzere 3 bin 446 iş yerini denetlerken, hijyen kurallarına uymadan sağlıksız ürün satışı yaptığı belirlediği 19 işletme hakkında işlem yaptı. Söz konusu 19 işletmeye 167 bin 988 TL para cezası kesilirken, İl Müdürü Cahit Gülbay denetimlerin hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Gülbay, "2017 yılı ilk altı aylık dönemi içerisinde 3 bin 997 denetim gerçekleştirilmiş, olumsuzluk tespit edilen 19 işletmeye toplam 167 bin 988 TL idari para cezası uygulanmıştır. Yapılacak kontrol ve denetimlerde olumsuzluk tespit edilen işletmeler hakkında; 5996 sayılı kanun gereği yasal işlem uygulanacaktır. Tüketicilerin satın aldıkları gıdalarla ilgili şikayetlerini 'Alo 174 Gıda Hattı'nı arayarak ihbarda bulunabilecek" dedi.

Gülbay, içerisinde bulunduğumuz sıcak günlerde gıda zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulunarak "Tüketiciler, yaz aylarında hızlı bozulabilecek kanatlı etleri ve hayvansal ürünler başta olmak üzere bu gıda ürünlerini satın alma aşamasından başlayarak, hazırlanması ve saklanması koşullarında soğuk zincire azami özen göstermeleri olumsuzlukları önlemede büyük önem taşımaktadır. Ambalajsız, etiketsiz, hijyenik ve soğuk zincir koşullarına uygun olmadan satışa sunulan gıdaları satın almamaları tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

(BK-ÖS-Y)



10.08.2017 09:10:39 TSI

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