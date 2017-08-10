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Yangınlar kontrol altına alındı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 09:11
Yangınlar kontrol altına alındı
Yangınlar kontrol altına alındı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Dursun Murat Aydın
ERZURUM (İHA) - Hafta sonu Oltu'ya bağlı Yukarıçamlı Mahallesi ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabasıyla söndürüldü.
Yüksek kesimde çıkan ve ulaşımın olmadığı bölgeye ekipler müdahale etmekte oldukça zorluk çekti. İlk etapta 4 kilometrelik yol açan ekipler daha sonra yangın yerine ulaştı. Havandan ve karadan yapılan ilk müdahalede yangın etkisini kaybetti. Olay yerinin yüksek kesimde bulunması ve etkili rüzgâr çalışmaları zorlaştırdığı gibi kontrol altına alınan bölgede alevlerin yeniden yayılmasına neden oldu.
Açılan yolla birlikte bölgeye 26 adet arazöz, 5 adet paletli dozer, 5 adet paletli ekskavatör, 1 adet loder, 1 adet greyder, 1 adet kepçe, 6 adet su tankeri hızlı bir şekilde ulaştırıldı. 1 adet yangın söndürme uçağı, 2 adet yangın söndürme helikopterinin de havadan müdahale ettiği söndürme çalışmalarına; 210 orman yangın işçisi, 30 orman muhafaza memuru, 12 AFAD personeli ve 300 civarında vatandaş katıldı.
Havadan ve karadan yapılan çalışmalarda yangın kontrol altına alınırken, Güneybatı tarafından 10 arazöz ile tek noktada soğutma faaliyetleri devam ediyor.
Ekipler seferber oldu
Öte yandan Erzurum'un Şenkaya Atyolu Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Sabah saat 11.00 sularından kriz merkezine gelen ihbarı değerlendiren ekipler, yangına 2 adet yangın söndürme helikopteri, 2 adet Orman Bölge Müdürlüğü arazözü, 3 adet itfaiye aracı, 2 adet su tankeri, 2 adet kepçe, 2 adet kamyon, 2 adet ekskavatör, 1 adet loder ile müdahale etti.
Bu arada bölgeye 25 çadır ve 45 yatak sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasarlar meydana geldi.
(DMA-AA-Y)

10.08.2017 09:13:39 TSI
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