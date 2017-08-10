YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yangınlar kontrol altına alındı

Yangınlar kontrol altına alındı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Dursun Murat Aydın

ERZURUM (İHA) - Hafta sonu Oltu'ya bağlı Yukarıçamlı Mahallesi ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabasıyla söndürüldü.

Yüksek kesimde çıkan ve ulaşımın olmadığı bölgeye ekipler müdahale etmekte oldukça zorluk çekti. İlk etapta 4 kilometrelik yol açan ekipler daha sonra yangın yerine ulaştı. Havandan ve karadan yapılan ilk müdahalede yangın etkisini kaybetti. Olay yerinin yüksek kesimde bulunması ve etkili rüzgâr çalışmaları zorlaştırdığı gibi kontrol altına alınan bölgede alevlerin yeniden yayılmasına neden oldu.

Açılan yolla birlikte bölgeye 26 adet arazöz, 5 adet paletli dozer, 5 adet paletli ekskavatör, 1 adet loder, 1 adet greyder, 1 adet kepçe, 6 adet su tankeri hızlı bir şekilde ulaştırıldı. 1 adet yangın söndürme uçağı, 2 adet yangın söndürme helikopterinin de havadan müdahale ettiği söndürme çalışmalarına; 210 orman yangın işçisi, 30 orman muhafaza memuru, 12 AFAD personeli ve 300 civarında vatandaş katıldı.

Havadan ve karadan yapılan çalışmalarda yangın kontrol altına alınırken, Güneybatı tarafından 10 arazöz ile tek noktada soğutma faaliyetleri devam ediyor.

Ekipler seferber oldu

Öte yandan Erzurum'un Şenkaya Atyolu Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sabah saat 11.00 sularından kriz merkezine gelen ihbarı değerlendiren ekipler, yangına 2 adet yangın söndürme helikopteri, 2 adet Orman Bölge Müdürlüğü arazözü, 3 adet itfaiye aracı, 2 adet su tankeri, 2 adet kepçe, 2 adet kamyon, 2 adet ekskavatör, 1 adet loder ile müdahale etti.

Bu arada bölgeye 25 çadır ve 45 yatak sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasarlar meydana geldi.

(DMA-AA-Y)



10.08.2017 09:13:39 TSI

NNNN

