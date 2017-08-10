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Erzurum'un karate kervanı İran yollarında



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ERZURUM (İHA) - Erzurumlu karateciler, İran'ın Urumiye Kenti'nde yapılacak olan Uluslararası Karate Turnuvası için bu ülkeye gitti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, kafileyi uğurlayarak, başarı dileklerini iletti.

Erzurumlu Karateciler, İran'ın Urumiye kentinde yapılacak olan Uluslararası Karate Turnuvası için İran'a iddialı gitti. 25 Kişilik kafileyi Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, uğurladı.

Palandöken Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Köksal Kaçmaz'ın kafile başkanlığını yaptığı Erzurum Karate Karmasında Karate Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Ahmet Çelebi, Organizasyon Komitesi Başkanı Resul Çelebi, Vedat Engin ile Antrenörler Emre Karataş ile Özkan Kırıveroğlu da yer aldı.

Palandöken Kupası için prova olacak

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, İran'da yapılacak olan Uluslararası Karate Turnuvasına katılacak olan Erzurumlu karateciler için bu turnuvanın önemli olduğuna işaret etti.

Taşkesenligil, "Bu ayın 26'sında başlayacak olan Büyükşehir Belediyesi 14'üncü Uluslararası Palandöken Karate Kupası için sporcularımız İran'da iyi bir prova yapacaklar. Karate Federasyonu Teknik Kurul Üyesi de olan il temsilcimiz Ahmet Çelebi yönetimindeki karatecilerimiz, İnşallah İran'dan madalyaları toplayarak ilimize dönerler. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

Çelebi: İran'a iddialı gidiyoruz

Erzurum Karate İl Temsilcisi ve Karate Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Ahmet Çelebi, İran'da yapılacak olan Uluslararası Karate Turnuvası'na iddialı gittiklerini belirterek, "Sporcularımız İran'da tarih yazacaklar. Geçtiğimiz yıllarda da karatecilerimiz İran'da çok başarılı sonuçlara imza atmıştı. Bu başarımızı artırarak, madalyaları toplayacağımıza inanıyorum" dedi.

(ERZ-AA-Y)



10.08.2017 09:36:28 TSI

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