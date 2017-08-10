YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Karaçoban vatandaşlarla buluştu

Başkan Karaçoban vatandaşlarla buluştu



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban Yeşilyurt ve Bahçeli mahallelerinde hem yapılan çalışmaları yerinde inceledi hem de vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını yerinde dinledi.

Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, haftalık olağan mahalle ziyaretlerini Yeşilyurt ve Bahçeli mahallelerine gerçekleştirdi. Başkan Karaçoban, Fen İşleri Ekiplerinin Yeşilyurt Mahallesi'nde pazar yerindeki sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. 3 bin 500 metrekarelik bir alanda yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Karaçoban, Fen İşleri ekibinin kazı çalışmalarını gerçekleştirdiği Pazar Camisi yanında ki Kur'an kursunda da incelemelerde bulundu. Başkan Karaçoban ayrıca Yeşilyurt Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip vatandaşların sorunlarını, istek ve şikayetlerini dinledi.

Başkan Karaçoban, mahalle ziyaretini Bahçeli Mahallesi'yle sürdürdü. Bahçeli ve Bahadır mahallelerini birbirine bağlayan 7 kilometrelik yoldaki sathi kaplama çalışmalarını inceleyen Başkan Karaçoban, Bahçeli Mahalle halkıyla sohbet edip çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaret edilen mahallelerde oldukça samimi karşılanan Başkan Karaçoban, 87 mahallede etkin bir şekilde çalışma içinde olduklarını, plan ve program dahilinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Biz de ekibimiz ile bu çalışmaları yerinde takip ediyoruz. Bugün Yeşilyurt ve Bahçeli Mahallelerimizde ekiplerimizin yaptıkları çalışmaları yerinde gördük. Yapılan her çalışmanın millet için olduğunu biliyor ve buna göre hareket ediyoruz" dedi.

(AY-Y)



10.08.2017 09:43:43 TSI

NNNN

