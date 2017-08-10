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Muratpaşa 3. Eğitim ve Bilgi Merkezi'ni inşa ediyor

10 Ağustos 2017 Perşembe, 10:04
Muratpaşa 3. Eğitim ve Bilgi Merkezi'ni inşa ediyor
Muratpaşa 3. Eğitim ve Bilgi Merkezi'ni inşa ediyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi'nin 3'üncü Eğitim ve Bilgi Merkezi, Soğuksu Mahallesi'nde inşa ediliyor.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, inşasına başlanan 3'üncü Eğitim ve Bilgi Merkezi'nde incelemelerde bulundu. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında hizmet vermeye başlayacak olan Soğuksu Eğitim ve Bilgi Merkezi'nin inşaatı denetleyerek bilgi alan Başkan Uysal, ciddi bir düzenleme planı ile Muratpaşa'ya ciddi bir eğitim kurumu daha kazandıracaklarını söyledi.

Eğitime, spora, kültüre yatırım
Zeytinköy ve Ermenek Mahalleleri'ndeki Eğitim Bilgi Merkezleri'nin sayısını arttırdıklarını ifade eden Uysal, "Şu an Eğitim ve Bilgi Merkezlerimizde 760 çocuğumuz eğitim görüyor. Burası da faaliyete geçtiği zaman 500 çocuğumuz daha Eğitim ve Bilgi Merkezlerimizden yararlanmış olacak. Sosyal hizmetlere devam, altyapı hizmetlerine devam, iyi asfalta devam, iyi parka devam, iyi temizlik işlerine ve yeraltı konteynerine devam. Ama bir taraftan da altta kalanın canı çıkmasın anlayışına devam. Eğitime, spora, kültüre yatırım yapmaya devam ediyoruz" dedi.

6 derslik ve 1 kitap kafe
Palmiye Caddesi boyunca uzanan Bayındır Park'ta inşaatı devam eden merkez, 600 metrekare alan üzerine kuruluyor. 6 derslik ve 1 kitap kafenin yer alacağı Eğitim ve Bilgi Merkezinden, yaklaşık 500 öğrenci yararlanabilecek.
(SÇ-SÇ-Y)

10.08.2017 10:06:25 TSI
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