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Vali Meral, olimpiyat üçüncüsü judocuyu altınla ödüllendirdi



(Fotoğraflı)



Mehmet Dağlı

KARAMAN (İHA) - Karaman Valisi Fahri Meral, Samsun'da düzenlenen 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatlarında 70 kiloda bronz madalya kazanan Ayşe Kesiktaş'ı makamında kabul etti.

Kadınlar kategorisinde Türkiye'ye ilk madalya kazandıran sporcu unvanını da elde eden Ayşe Kesiktaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık ile Judo Antrenörü Karaman Judo İl Temsilcisi eşliğinde Vali Meral'i makamında ziyaret ederek mutluluğunu paylaştı.

Karaman'a 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarında olimpiyat madalyası gelmesinden dolayı gurur duyduklarını belirten Vali Meral, "Başarılı sporcumuzu hem ülkemizi hem de ilimizi başarıyla temsil ettiği için tebrik ediyorum. Ülkemize olimpiyat madalyasını kazandıran sporcumuzu ve bu sporcularımızın yetişmesinde emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Vali Meral, Samsun'da 18 -30 Temmuz 2017 tarihleri arasında 6 kıta, 97 ülkeden 3 bin 148 sporcunun katıldığı 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatlarında 70 kiloda bronz madalya kazanan milli judocu Ayşe Kesiktaş'a altın vererek ödüllendirdi.

(MD-AH-



10.08.2017 10:18:49 TSI

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