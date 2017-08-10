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Başkale Belediyesinden ilaçlama çalışması



(Fotoğraflı)



Engin Ertürk

VAN (İHA) - Van'ın Başkale Belediyesi, sıcak yaz günlerinde vatandaşlara rahatsızlık veren sineklerle mücadele etmek için ilaçlama çalışması başlattı.

Başkale Belediyesi ilaçlama ekipleri, ilçede sağlık problemlerinin önüne geçmek için hemen hemen tüm noktalarda günde iki kez ilaçlama çalışması yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından cadde ve sokaklarla birlikte dere yatakları da ilaçlanarak haşerelerin yayılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Vatandaşların sağlığını tehlikeye atmayacak düzeyde yapılan ilaçlama çalışmasının yaz sezonu sonuna kadar belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

(EE-MSA-Y)



10.08.2017 10:21:08 TSI

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