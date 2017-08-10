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Başkan Doğan, Bakan Özhaseki'yi ziyaret etti



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Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Ankara temasları sırasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ı da ziyaret etti. Doğan, ziyaretlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ı deprem müzesinin açılışına davet etti.

Çeşitli konularda fikir alış verişinde bulunulan ziyaretlerde kendi alanında Türkiye'de ilk ve Dünya'da da sayılı projeler arasında bulunan Deprem Müzesi, Dijital Gösterim ve Eğitim Merkezi'nin açılışına Özhaseki ve Kaarslan'ı davet eden Başkan Doğan, "Belediyemizin vizyon projelerinden olan Deprem Müzesi'ni 1999 depreminin 18. yıl dönümünde açmayı planlıyoruz. Projeyi, vatandaşları deprem konusunda bilinçlendirmek ve yeni nesillere deprem gerçeğini öğretmek amacıyla yapıyoruz Cephanelik bölgesinde yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa ettiğimiz merkezin temelini geçtiğimiz Mart ayında atmıştık. Proje, kendi alanında Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. 17 Ağustos 1999'da yakın tarihimizin en büyük doğal afetini yaşadık. 17 Ağustos Depremi'ni unutmamak, unutturmamak ve İzmit başta olmak üzere ülkemizin bu konuda bilinçlenmesine katkıda bulunmak, yeni nesillerin depreme bilgi ışığında hazır olmasını sağlamak amacıyla böyle bir projeyi hayata geçiriyoruz. Çevresi ve yakınındaki binalar ile uyum içinde olacak olan proje, teknolojik olanakları ve sanatsal kompozisyonlarıyla dikkat çekecek" dedi.

(UK-İÇ)



10.08.2017 10:36:23 TSI

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