ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İzmit'te kaçak yapılaşmaya ceza yağdı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 10:40
İzmit'te kaçak yapılaşmaya ceza yağdı
İzmit'te kaçak yapılaşmaya ceza yağdı

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi, kaçak yapı yapanlara ceza yağdırdı.
Belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre 8 ay içinde 608 adet binaya yapı kullanma izni verilirken, kaçak olarak yapılan 59 bina da mühürlendi. Yetkililer, mühür işlemi yapılan 59 adet yapıdan 21'i hakkında yıkım kararı alındığını ve şimdiye kadar 19 tanesinin yıkıldığını, 14 adet binanın ruhsata bağlandığını, 14 adet mühürlü yapıyla ilgili yasal sürecin devam ettiğini söylediler.
İzmit Belediye Encümeni mühürlenen binalarla ilgili olarak 3194 sayılı İmar Yasası'nın 32.maddesine göre 237 bin 434 lira para cezası keserken yapımı devam eden inşaatlara da çevreye zarar vermesi ve gerekli önlemleri almaması nedeniyle de 69 bin lira cezai işlemde bulunulmasını kararlaştırdı. İlgililer, Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı 4 teknik ekiple ilçe sınırları içinde denetim ve kontrollerin devam ettiğini de söylediler.
(UK-İÇ)

10.08.2017 10:43:17 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İzmit'te çorba imalathanelerine denetim
YEREL

İZMİT'TE ÇORBA İMALATHANELERİNE DENETİM
Arıcılık kursunu bitirenlere belgeleri verilecek
YEREL

ARICILIK KURSUNU BİTİRENLERE BELGELERİ VERİLECEK
Kültür gezilerinden 26 bin kişi yararlandı
YEREL

KÜLTÜR GEZİLERİNDEN 26 BİN KİŞİ YARARLANDI
Başkan Doğan, Bakan Özhaseki'yi ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN DOĞAN, BAKAN ÖZHASEKİ'Yİ ZİYARET ETTİ
Akmis Seyahat'ten hukuksuzluk iddiası
YEREL

AKMİS SEYAHAT'TEN HUKUKSUZLUK İDDİASI
Darıca finali Soner Sarıkabadayı ile yapıyor
YEREL

DARICA FİNALİ SONER SARIKABADAYI İLE YAPIYOR
Başkan Köşker, Gebze esnafını ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN KÖŞKER, GEBZE ESNAFINI ZİYARET ETTİ
Darıca'da Kütahyalılar sahne aldı
YEREL

DARICA'DA KÜTAHYALILAR SAHNE ALDI
Başkan Karaosmanoğlu, &quot;Her insanımız AKUT gönüllüsü olmalıdır&quot;
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, "HER İNSANIMIZ AKUT GÖNÜLLÜSÜ OLMALIDIR"
Başkan Doğan, Kocaeli Fotoğrafçılar Odası üyeleriyle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN DOĞAN, KOCAELİ FOTOĞRAFÇILAR ODASI ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Arızlı-Umuttepe arasına alternatif yol geliyor
YEREL

ARIZLI-UMUTTEPE ARASINA ALTERNATİF YOL GELİYOR
Yeşilyurt Mahallesi Mevlana Parkı tamamlanmak üzere
YEREL

YEŞİLYURT MAHALLESİ MEVLANA PARKI TAMAMLANMAK ÜZERE
Tavşancılspor sezonu açtı
YEREL

TAVŞANCILSPOR SEZONU AÇTI
Körfez'de kaçak yapıya izin yok
YEREL

KÖRFEZ'DE KAÇAK YAPIYA İZİN YOK
Başkan Karaosmanoğlu Çenesuyu Plajyolu Spor Kulübü yönetimini ağırladı
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU ÇENESUYU PLAJYOLU SPOR KULÜBÜ YÖNETİMİNİ AĞIRLADI
Körfez'de kurban yerleri için kura çekildi
YEREL

KÖRFEZ'DE KURBAN YERLERİ İÇİN KURA ÇEKİLDİ
Hereke Kapalı Pazar inşaatı sürüyor
YEREL

HEREKE KAPALI PAZAR İNŞAATI SÜRÜYOR
Gebzeli çocuklar İngilizce'yi yaz okullarında öğreniyor
YEREL

GEBZELİ ÇOCUKLAR İNGİLİZCE'Yİ YAZ OKULLARINDA ÖĞRENİYOR
Temmuz ayında uyuşturucuya büyük darbe
YEREL

TEMMUZ AYINDA UYUŞTURUCUYA BÜYÜK DARBE
İzmit Belediyesi'nden kiralık yerler
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ'NDEN KİRALIK YERLER