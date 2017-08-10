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İzmit'te kaçak yapılaşmaya ceza yağdı



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Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi, kaçak yapı yapanlara ceza yağdırdı.

Belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre 8 ay içinde 608 adet binaya yapı kullanma izni verilirken, kaçak olarak yapılan 59 bina da mühürlendi. Yetkililer, mühür işlemi yapılan 59 adet yapıdan 21'i hakkında yıkım kararı alındığını ve şimdiye kadar 19 tanesinin yıkıldığını, 14 adet binanın ruhsata bağlandığını, 14 adet mühürlü yapıyla ilgili yasal sürecin devam ettiğini söylediler.

İzmit Belediye Encümeni mühürlenen binalarla ilgili olarak 3194 sayılı İmar Yasası'nın 32.maddesine göre 237 bin 434 lira para cezası keserken yapımı devam eden inşaatlara da çevreye zarar vermesi ve gerekli önlemleri almaması nedeniyle de 69 bin lira cezai işlemde bulunulmasını kararlaştırdı. İlgililer, Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı 4 teknik ekiple ilçe sınırları içinde denetim ve kontrollerin devam ettiğini de söylediler.

(UK-İÇ)



10.08.2017 10:43:17 TSI

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