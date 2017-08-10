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Lüleburgaz TSO üyelerine online eğitim



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyelerine, iştiraki olduğu Trakya Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi işbirliği ile ücretsiz online eğitim alma imkanı sunacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Lüleburgaz TSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Ergin Okandeniz, üyelerine sundukları eğitim hizmetinin web sitesi üzerinden 7 gün 24 saat diledikleri zaman sisteme dahil olabileceklerini bildirdi. Okandeniz, "Site üzerinden, temel işletme yönetiminden kişisel gelişime kadar çeşitli konularda eğitim alabilecek olan üyelerimiz, her bir eğitim modülünü tamamladıklarında e-sertifika almaya hak kazanacaklar" dedi.

Lüleburgaz TSO üyelerinin, çalışanlarının eğitimi gibi hem zaman hem maliyet gerektiren zorluklarla baş etmek zorunda kalmadan eğitimlere kendilerinin belirleyecekleri zaman dilimlerinde katılabileceklerini belirten Okandeniz, şunları söyledi:

"Bu sayede üyelerin iş hayatında öne çıkmaları, yaptıkları iş ve işlemlerin teorisini pratik olarak öğrenmeleri ve uygulama için ön çalışma yapmaları için kişisel gelişime katkı sağlanacaktır. Üyelerin eğitime başlamaları için oda tarafından kendilerine gönderilecek parola ile siteye girdikten sonra yalnızca adı-soyadı ve çalıştığı işletme ile ilgili bilgilerini belirtmeleri yeterli olacaktır. İlk etapta, 50 başlıktan oluşan e-eğitim konularını gelecek zamanlarda daha da genişletmeyi düşünüyoruz. Gerçekleşecek online eğitim sistemi projemizin üyelerimize dünya ile rekabette avantaj sağlayacağı kanaatindeyim. Üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, üyelerimizi online eğitim sistemimizden yararlanmaya davet ediyorum."

(MA-MEF-Y)



10.08.2017 10:43:43 TSI

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