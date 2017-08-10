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Gölpark Açık Hava Müzik Konseri verildi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ''2017 Kültür ve Sanat Etkinlikleri'' kapsamında vatandaşlar, Gölpark Açık Hava Müzik Konserinde keyifli anlar yaşadı.

Vatandaşları, her ay birbirinden güzel etkinliklerle buluşturan Bilecik Belediyesi, Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında, birbirinden önemli açılışın yanı sıra, konferans, söyleşi ve programlarla buluşturmaya devam ediyor. Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikler ile Bilecik birçok kültürel ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Sanat ve sanatçıya destek veren Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın destekleriyle ücretsiz olarak verilen kurslar ile müzik hayatına adım atan birçok müzisyen, öğrendiği bilgi ve becerileri Gölpark Açık Hava Müzik Konserinde sergiledi.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Nihat Can'ın da katıldığı vatandaşların sevincini paylaştığı etkinlikte, Orkestrada; Ayhan Çil, Çağrı Pala, Elif Korkmaz, Kurtuluş Kardaş ve Şener Öner yer alırken, Orhan Akyar, Edanur Özcan, Köksal Beyaz ve Kristal Çınar Ses Yarışması 1'incisi Pınar Durmuş, birbirinden güzel eserleri seslendirdi.

Bilecik Belediyesi Görevlisi Müzik Eğitmeni Ayhan Çil koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Gölpark Açık Hava Müzik Konserinde; Bilecik Belediyesi Müzik Topluluğu tarafından Türk Halk ve Türk Sanat Müziğinde birbirinden güzel eserler seslendirildi.

(DA-Y)



10.08.2017 10:50:06 TSI

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