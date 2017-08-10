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Şaphane'de TEOG sınavında yüz güldüren başarı



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, TEOG sınav sonuçlarındaki dereceler yüzleri güldürdü.

TEOG yerleştirme sonuçları ile ilgili açıklama yapan Şaphane İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, ''Şaphane ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde Ortaokullarda öğrenim gören 49 öğrencimizin TEOG yerleştirme sonuçlarına göre, 7 öğrencimizin Buca Turgutlu ve Kütahya Nafi Güral Fen Lisesine, yine 1 öğrencinin Karşıyaka 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ne yerleşmeleri ilçemizde sevinçle karşılandı. YEP Puan ortalamasının da yüksek olması ayrıca Şaphane'de eğitim öğretim kalitesini bir kez daha ortaya koydu'' dedi.

Müdür Metin Koz, ''8. sınıf öğrencilerinin TEOG sonunda Şaphane Anadolu Lisesi'ni tercih oranı ise geçtiğimiz yıllara göre yüzde 20'ye yükseldi. Yerleştirme sonuçlarına göre öğrencilerin Anadolu, Mesleki ve Teknik Anadolu ve Anadolu İmam Hatip liselerine de tercihlerde ilgi gösterdikleri görüldü. Böylece TEOG başarı çıtası her zaman yüksek olan ilçede yüksek başarı bu yıl da devam etti'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)



10.08.2017 10:51:28 TSI

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