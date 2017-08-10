YEREL HABERLER / ELAZIĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Meteorolojinin 5 il için sıcaklık uyarısı sürüyor

Meteorolojinin 5 il için sıcaklık uyarısı sürüyor



Zafer Demirbaş

ELAZIĞ (İHA) - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de hava sıcaklığının bugünde mevsim normallerinin üzerinde olacağını bildirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde havanın Bingöl'de parçalı ve az bulutlu, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Adıyaman'da az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 - 4 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir"denildi.

Sıcaklıkların bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği için meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunan merkezin açıklamasının devamında ,"Başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere, vatandaşlarımızın 11.00 - 16.00 saatleri arası güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları önerilmektedir" ifadelerine yer verildi.

(ZD-HİV-Y)



10.08.2017 10:56:54 TSI

NNNN

