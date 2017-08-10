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Başkan yalçın, Ahı Dağı yolundaki çalışmaları inceledi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve beraberindeki ekip, Ahı Dağı'nda yapımına devam edilen ve sona gelinen 3'üncü etap yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Pazaryeri ile Bursa'yı birbirine bağlayan Ahı Dağı yolu 1'inci etabı olan Gümüşdere-Bahçesultan arasındaki ulaşım 2015 yılında hizmete girerek açılmıştı. Devam eden Ahı Dağı 2'nci etap çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Yalçın, yetkililerden çalışma hakkında bilgi aldı.

İncelemeleri sonrası bir açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Allah'ıma şükürler olsun Ahı Dağı yolu 3'üncü etap çalışmaları hızla devam ediyor. Pazarcıklıların 50 yıllık hayali gerçekleşiyor.3. etapta bu yıl olacak 3,5 kilometrelik yol haritada görüldüğü gibi 12 adet viraj kalkıyor aynı zamanda 1 kilometre kısalarak 2, 5 kilometreye düşüyor. Böylece Bursa' da yaşayan 25 bin hemşehrilerimizle ana ocağı baba ocağı Pazaryerine ulaşım rahatlıyor. İlçemiz ulaşımdan çok çekti. Her zaman birinci önceliğimiz ulaşım problemlerini çözmek oldu. Ulaşabildiğin yer kalkınır gelişir fikriyle göreve geldiğimizden beri ulaşımda büyük işler başardık inşallah daha da büyüklerini hep birlikte başaracağız. Ahı Dağı yolunun yapılmasında emeği geçen tüm kamu kurum ve kişilere şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum. Bizden desteğini dualarını esirgemeyen çok değerli hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

(DA-Y)



10.08.2017 10:57:05 TSI

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