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Kayapınar'da unutulmaya yüz tutan oyunlar hayat buluyor

10 Ağustos 2017 Perşembe, 10:59
Kayapınar'da unutulmaya yüz tutan oyunlar hayat buluyor
Kayapınar'da unutulmaya yüz tutan oyunlar hayat buluyor

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi tarafından "Unutulmaya yüz tutan oyunlar" etkinliği düzenlendi. Her hafta bir mahallede düzenlenecek etkinlikte, ip atlama, topaç çevirme, istop, bilye, beş taş, yedi kule, gazoz kapağı, seksek, taş ilerletme oyunları oynanıyor.
Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nce, Diyarbakır'da unutulmaya yüz tutan oyunları gelecek kuşaklara taşımak amacıyla Fırat-2 Bilgi Evi önünde bir etkinlik düzenlendi. Bilgi Evi öğrencileri ve mahalle çocuklarının katılımıyla düzenlenen etkinlikte, ip atlama, topaç çevirme, istop, bilye, beş taş, yedi kule, gazoz kapağı, seksek, taş ilerletme gibi oyunlar oynandı. Etkinlikte, çocuklara pamuk şeker, Eskimo dondurması ve soğuk oralet ikramında bulunuldu. Müzik eşliğinde dans ve halay oyunlarının da sergilendiği etkinlikte, çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Bu arada bazı yetişkinlerinde çocukluklarında oynadıkları oyunları oynadığı gözlendi.

"Asıl oyun alanı güvenli sokaklardır"
Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, günümüz şartlarında bilgisayar, televizyon ve telefonlarla ev ortamında kapalı kalan çocukları unutulmaya yüz tutan sokak oyunlar ile buluşturduklarını ifade ederek, "Kayapınar Belediyesi olarak çocuklarımızın yaz tatilinde keyifli dakikalar geçirmesi için mahalle mahalle geziyoruz. Her hafta değişik günlerde ve farklı mahallelerde sokak oyunları ile çocuklarımızı eğlendirirken, aileleri de geçmişte oynadıkları oyunları tekrar görmenin mutluluğunu yaşıyor. Çocukların büyükleriyle birlikte sokak oyunlarına katılması bizlere ayrı bir memnuniyet katıyor. Bu etkinliklerimizi kültürel ve geleneksel değerlerimizi artırmak adına farklı mahallelerde devam ettireceğiz" dedi.
(İHA-MP-Y)

10.08.2017 11:01:39 TSI
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