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Hastalara piknik morali



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Lüleburgaz Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) ve Diyaliz Ünitesinde tedavi gören hastaların moral ve motivasyonunu yükseltmek amacıyla piknik etkinliği düzenlendi.

Kırklareli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, devlet hastanelerinde tedavi hizmetlerini en kaliteli şekilde sunmaya çalışıldığı, zaman zaman hastalara moral vermek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, ""Lüleburgaz Devlet Hastanesi olarak ilçeye bağlı Evrensekiz beldesi mesire alanında Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz ve diyaliz ünitemizde tedavi gören hastalarımızın tedavi süreçlerinde moral ve motivasyonlarını en iyi seviyede tutmak ve sosyal çevre ile olan ilişkilerini daha da güçlendirmek amacıyla piknik yaptık" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Hastanemiz Sosyal Hizmet Birimi Uzmanı Mehmet Salih Gündüç ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi sorumlusu Psikiyatri Uzmanı Fatma Başak Çoğalmış'ın koordinatörlüğü ve idaremizden Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürümüz Nurgül Şandır ve Müdür Yardımcımız Ercan Yetiş, TRSM görevli personelimizin de katılımıyla sosyal etkinliğimiz eğlenceli bir ortamda gerçekleşmiştir. Programımıza toplam 30 hastamız katılmıştır" ifadelerine yer verildi.

(MA-MEF-Y)



10.08.2017 11:10:26 TSI

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