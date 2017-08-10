Yılmaz'dan engelli öğrenciye laptop
(Fotoğraflı)
Hurşit Topal
BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, engelli öğrencilere desteğini devam ettiriyor.
Başkan Refik Yılmaz, A.Ö. isimli engelli öğrenciye laptop bilgisayar hediye etti. Eşref Dinçer Mahallesi'nde ikamet eden A.Ö'nün bilgisayar istediğini öğrenen Refik Yılmaz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile irtibata geçerek, öğrenciye bilgisayar hediye etti. Okuma yazma öğrenmesinin yanı sıra engellilere yönelik bilgisayar kursunu da başarıyla tamamlayan A.Ö'nün sevincinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Yılmaz, sosyal belediyecilik hizmetlerine devam edeceklerini söyledi.
(MŞ)
10.08.2017 11:18:37 TSI
NNNN