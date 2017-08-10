ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aşırı sıcaklar Tohma Çayı'nı kuruttu

10 Ağustos 2017 Perşembe, 11:19
Aşırı sıcaklar Tohma Çayı'nı kuruttu
Aşırı sıcaklar Tohma Çayı'nı kuruttu

(Fotoğraflı)

Yasin Kayacı
SİVAS (İHA) - Sivas'ın Gürün ilçesinden geçen Tohma Çayı aşırı sıcaklar nedeniyle kurudu.
Sivas'tan doğup, Malatya topraklarında Karakaya Barajına dökülen, Fırat Nehri'nin önemli bir kolu arasında yer alan Tohma Çayı'nın Gürün ilçesinde geçen kısmı aşırı sıcaklardan dolayı kurudu. Bahçelerin sulanması ve balık çiftliklerinden kullanılan Tohma Çayı çiftçileri zor durumda bıraktı.
7 kilometre uzunluğu bulunan Tohma Çayı'nın kurumasıyla vatandaşlar tarlaları çeşme suyuyla sulamak zorunda kaldı.
(UY-Y-)

10.08.2017 11:21:34 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
BBP Sivas İl Başkanı Bulut'tan, İHA Sivas Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret
YEREL

BBP SİVAS İL BAŞKANI BULUT'TAN, İHA SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE ZİYARET
BBP Sivas İl Başkanı Bulut'tan camide siyaset yapılmasına tepki
YEREL

BBP SİVAS İL BAŞKANI BULUT'TAN CAMİDE SİYASET YAPILMASINA TEPKİ
Sivas'ta Temmuz ayında 54 bin yolcu uçtu
YEREL

SİVAS'TA TEMMUZ AYINDA 54 BİN YOLCU UÇTU
Jandarmadan kaçakçılık operasyonları: 10 gözaltı
YEREL

JANDARMADAN KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI: 10 GÖZALTI
Suşehri'nde hafız adayları Çanakkale'ye gitti
YEREL

SUŞEHRİ'NDE HAFIZ ADAYLARI ÇANAKKALE'YE GİTTİ