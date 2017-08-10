Aşırı sıcaklar Tohma Çayı'nı kuruttu
(Fotoğraflı)
Yasin Kayacı
SİVAS (İHA) - Sivas'ın Gürün ilçesinden geçen Tohma Çayı aşırı sıcaklar nedeniyle kurudu.
Sivas'tan doğup, Malatya topraklarında Karakaya Barajına dökülen, Fırat Nehri'nin önemli bir kolu arasında yer alan Tohma Çayı'nın Gürün ilçesinde geçen kısmı aşırı sıcaklardan dolayı kurudu. Bahçelerin sulanması ve balık çiftliklerinden kullanılan Tohma Çayı çiftçileri zor durumda bıraktı.
7 kilometre uzunluğu bulunan Tohma Çayı'nın kurumasıyla vatandaşlar tarlaları çeşme suyuyla sulamak zorunda kaldı.
(UY-Y-)
10.08.2017 11:21:34 TSI
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