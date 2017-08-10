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Vali Arslantaş, mahalle muhtarlıkları ve yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti

10 Ağustos 2017 Perşembe, 11:35
Vali Arslantaş, mahalle muhtarlıkları ve yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti
Vali Arslantaş, mahalle muhtarlıkları ve yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Abdullah Aslan
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Merkezdeki bazı mahalle muhtarlıklarını ve yaz Kur-an kurslarını ziyaret etti.
Vali Arslantaş, Akşemsettin, Aslanlı, İnönü ve Yavuz Selim Mahallelerinin muhtarlarıyla görüşerek, mahallenin sorunları ve vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.
Mahallelerin durumu hakkında ayrıntılı bilgiler alan Vali Ali Arslantaş, muhtarlık ziyaretlerini sıkça gerçekleştirmeye devam edeceğini ifade ederek, devlet ve vatandaş arasında köprü vazifesi gören mahalle muhtarlarına çalışmalarında başarılar diledi.
Vali Arslantaş, muhtarlar ile olan görüşmesinde mahalleye yönelik eksikliklerin giderilmesi noktasında ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti.
Vali Ali Arslantaş, yaz tatili vesilesiyle mahalle camilerinde Kur-an'ı Kerim öğrenimi gören öğrencileri de ziyaret ederek, onların çalışmalarını yakından izledi.
Öğrencilerle ile tek tek ilgilenen Vali Ali Arslantaş, çocuklara derslerinde başarılar diledi.
Kur-an'ı Kerim kursu eğitimcileri ise yaz kurslarında öğrencilerle Kur-an'ı Kerim eğitiminin yanı sıra sosyal faaliyetlerde de bulunulduğunu kaydettiler.
Öğrenciler ise Vali Arslantaş'ın ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine teşekkürlerini ilettiler.
(AA-AA-Y)

10.08.2017 11:37:41 TSI
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