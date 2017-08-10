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Jandarma Albay Özgür'e veda yemeği



(Fotoğraflı)



Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Ankara Personel Daire Başkanlığına atanan Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tümay Özgür'ün onuruna veda yemeği verdi.

2 Temmuz 2017 tarihli ve 30131 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı Atama Kararnamesi uyarınca tayini çıkan Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tümay Özgür için Erzincan Valisi Ali Arslantaş tarafından veda yemeği düzenlendi.

Düzenlenen veda yemeğine Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Kemal Başak, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 3. Ordu İd. Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ömer Karaimamoğlu, Erzincan İl Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Vali Yardımcıları Dede Musa Baştürk ve Yaşar Kemal Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tümay Özgür, Balıkesir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Hasan Aksoylu, Erzincan İdare Mahkemesi Başkanı Rafet Türksoy, İl Genel Meclis Başkanı Ünal Tuyğun katıldı.

Yenilen yemeğin ardından duygu ve düşüncelerini aktaran katılımcılar Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tümay Özgür'e yeni görevinde başarılar dileyerek, yolunun açık olmasını temenni ettiler.

Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tümay Özgür ise yaptığı konuşmada onuruna verilen yemekten dolayı memnuniyetini dile getirerek, görev yaptığı kentten ayrılmanın hüznünü yaşadığını söyledi.

Albay Tümay Özgür konuşmasının devamında; "1 sene önce göreve başladım. Bu görev bir bayrak yarışıdır. Elimizden geldiğince bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılar ekip başarıdır. Bu ekibin başında da Erzincan Valisi Sayın Ali Arslantaş'ın direktifleri yol gösterici oldu. Bu doğrultuda yol haritamızı çizdik. Terörle mücadele sadece kolluk kuvvetlerinin mücadelesi olarak görmüyorum. Çünkü her kurumun bu noktada rolü var. Tüm kurum müdürlerimiz bize terörle mücadelede destek oldu." dedi.

Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tümay Özgür'ün yerine atanan Balıkesir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Hasan Aksoylu ise yaptığı konuşmada, Jandarma Albay Tümay Özgür'e yeni görevinde başarılar dileyerek, Erzincan da huzur ve güven ortamını sağlama adına Jandarma Albay Tümay Özgür'den aldığı bayrağı layıkıyla yerine getirme çabası içerisinde olacağını kaydetti.

Terörle mücadelede ekibi ile birlikte göstermiş olduğu başarılardan ötürü İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tümay Özgür'ü tebrik eden Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 13 ayda 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlattı. Bu operasyonlarda Erzincan dan hiçbir şehit verilmediğini aktaran Vali Arslnatş, Albay Özgür'e bugüne kadar verdiği hizmetlerinden ötürü teşekkürlerini ileterek, görevinde başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Erzincan Valisi Sayın Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş ve protokol mensupları Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tümay Özgür'e Erzincan'ı unutmaması adına Erzincan bakırı ve çeşitli hediyeler takdim ettiler.

Ankara Personel Daire Başkanlığına atanan Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tümay Özgür'ün yerine Balıkesir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Hasan Aksoylu atandı.

(AA-AA-Y)



10.08.2017 11:38:01 TSI

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