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Batman'da Tekstil Çalıştayı düzenlendi



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - İşkur Batman İl Müdürlüğünce, Tekstil Çalıştayı düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen çalıştaya tekstilciler yoğun ilgi gösterdi. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İşkur İl Müdürü Besim Eviz, tekstil sektörünün Batman'ın parlayan istidam yıldızı olduğunu ve il müdürlüğü olarak bu sektörün gelişimini yakından takip ettiklerini belirterek, Batman'ın tekstil sanayi kenti olma yolunda gerekli desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Eviz, "Tekstil Sektörünün son 4-5 yılda Batman'da ciddi yatırımlar yaptığını görüyor ve bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İşkur olarak bu çalıştayı yapmamızın temel amacı tekstil sektörünün temel sorunlarını ve bu sorunların çözüm önerilerini ortaya koymaktır. Bu amaçla bugün 90'a yakın firma temsilcimizi davet ederek. İlimiz için bir yol haritası ortaya koymayı planlıyoruz. Yeni sanayileşen şehrimizin bu kadar kısa zamanda bu gelişmeyi sağlaması mutluluk vermekle beraber sektörün temel sorunlarının başında yer alan kurumsallaşma ve tanıtım çalışmalarının eksikliği de yadsınamaz bir gerçektir. Sektörün bu ve benzeri temel sorunlarının çözüme kavuşturulması, mevcut yatırımcılarımızın büyümesine ve yeni yatırımların ilimize kazandırılmasına olanak sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Çalıştayda İşkur tarafından hazırlanan, tekstil sektörü ve Batman, tekstil sektöründe artı ve eksiler, markalaşma, tekstil sektöründe iletişim, rekabet ortamı ve tekstil sektörünün İşkur ile ilişkilerini irdeleyen konularda sunumlar yapılarak görüş ve öneriler alındı. Sektörel gelişim için gerekenleri içeren yol haritası çalıştay raporu hazırlandı.

(MŞY-MP-Y)



10.08.2017 11:39:07 TSI

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