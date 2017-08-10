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Ağrılı kick boksçu Adem milli takıma seçilme hakkı kazandı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 11:37
Ağrılı kick boksçu Adem milli takıma seçilme hakkı kazandı
Ağrılı kick boksçu Adem milli takıma seçilme hakkı kazandı

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Kick Boks Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında yer alan milli takım seçmelerine katılan Ağrılı sporcu Adem Aşantuğrul, 51 kiloda rakiplerini yenerek Milli Takıma seçilme hakkı kazandı.
Kick Boks Milli Takım Seçmeleri 43 ilden 600 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Gençler ve Büyükler kategorilerinde Milli Takım adına yarışan Adem Aşantuğrul, ülkemizi temsil etmek için ter döktü. 3 gün süren Milli Takım Seçmeleri müsabakaları sonucunda rakiplerini yenen Ağrı'lı sporcu Milli Takıma seçildi. Ağrı'lı Milli Sporcu Makedonya'da düzenlenecek olan Wako Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.
Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, "Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak spor açısından büyük başarılara imza atmaya devam ediyoruz. Elde edilen başarılar yanı sıra Milli Takımlarımıza da sporcu kazandırıyoruz. Milli takımlara sporcu kazandırmak bizleri çok mutlu ediyor. Sporcumuz Adem Aşantuğrul, Samsun'da yapılan milli takım seçmelerinde çok iyi bir başarı elde etti. Sporcumuz Makedonya'da düzenlenecek olan Wako Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. İnşallah sporcumuz Adem burada da en iyi şekilde Ülkemizi temsil edip Avrupa Şampiyonluğunu Ülkemize ve Ağrı'ya getirir. Sporcumuzu ve antrenörü Hüseyin Oflaz'ı tebrik eder Avrupa Şampiyonasında başarılar diliyorum" dedi.
(AG-AA-Y)

10.08.2017 11:40:04 TSI
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