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Giresunlu gençler Almanya'dan geldi

10 Ağustos 2017 Perşembe, 11:38
Giresunlu gençler Almanya'dan geldi
Giresunlu gençler Almanya'dan geldi

(Fotoğraflı)

GİRESUN (İHA) - Giresun Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından yürütülen "Beyaz Çelik Köprü, Kültürlere Yolculuk Projesi" 25 Temmuz-2 Ağustos 2017 tarihleri arasında Almanya'nın Duisburg şehrinde gerçekleştirildi.
Beyaz Çelik Köprü Kültürlere Yolculuk Projesi kapsamında 15 genç Giresun'un kültürünü, ekonomisini ve toplum hayatını anlatmak için Duisburg şehrine giden ekip Giresun'a döndü. Giresun Belediyesi Proje Ofisi konuyla ilgili "25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında Almanya'nın Duisburg şehrinde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerde projenin genel amacı karşılıklı kültürleri tanımak, gençler arasında ön yargıların giderilmesini sağlamak, dünya barışına katkı sağlamak, yeni yeni arkadaşlıklar edinmek, gençlerin dünyaya bakışlarını ve yelpazelerini genişletmek adına iyi bir çalışma oldu. Giresun Belediyesi bu ve benzeri projelerde yer almaya devam edecektir "açıklaması yapıldı.
(BE-ÖS-Y)

10.08.2017 11:41:01 TSI
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