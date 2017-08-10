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Yıkılma tehlikesi olan bina koruma altına alındı



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Körfez ilçesi Hereke mahallesinde yıkılma tehlikesi bulunan binanın çevresini koruma altına alan belediye ekipleri, olası durumlara karşı önlem aldı.

Körfez Belediyesi, ilçedeki metruk binaları yıkarken, bazı binaların da çevresini koruma altına alarak oluşabilecek durumlara karşı önlem alıyor. Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Hereke'de Pazar Caddesi'nde yer alan eski metruk binanın çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşların talebi doğrultusunda yapılan çalışma sonrası, alan, güvenli hale getirildi.

Bir kısmı yıkılacak durumda olan binanın ön tarafı çitlerle kapatılırken, yoldan geçenlerin güvenlik bir şekilde yürümesi sağlandı. Körfez Belediyesi ekipleri, daha önce de ilçe genelinde metruk haldeki binaların yıkımını gerçekleştirmiş, bazılarını da koruma altına almıştı. Bölgede oturan vatandaşlar ise çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

(UK-İÇ)



10.08.2017 11:43:56 TSI

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