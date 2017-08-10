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Evliya Çelebi Ortaokulu, Başkan Karaosmanoğlu'nu ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Evliya Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Okul Müdürü Muhammet Kocakaya, Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Turan ve üyelerini makamında ağırladı.

Dünyanın en güzel çiçekleri bizim kızlarımızdır" diyen Karaosmanoğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk andan itibaren kentimizdeki tüm okullara ulaşmak, eksiklikleri gidermek için ilçe belediyelerimizle birlikte büyük bir çaba sarf ettik, etmeye devam ediyoruz. Yatırımlarımızın merkezinde insanımız var. Ancak insanımızın merkezinde de gençlerimiz var. Gerçekleştirdiğimiz her proje onların geleceğe güvenle bakabilmesidir" dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak kentteki vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, hizmetlerimizle kaliteli yaşama kavuşmasını için gece gündüz çalıştıklarını da belirten Karaosmanoğlu, "Eğitim camiamız ülkemizin sahipleri olan gençlerimizin mimarlarıdır. Bilim insanından, ekonomiste, teknisyeninden mühendisine onlarca mesleğe insan yetiştiren öğretmenlerimizin emeklerini görüyor ve biliyoruz. Çok ulvi ve bir o kadar hayati öneme sahip bir mesleği icra ediyorlar. Çünkü güçlü Türkiye'yi sonsuza dek yaşatacak insan kaynağımızın yetiştirilmesindeki en büyük görevi öğretmenlerimiz yapıyor" ifadelerini kullandı. Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.

(UK-İÇ)



10.08.2017 11:44:43 TSI

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