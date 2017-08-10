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Büyükşehir'den 4. Uluslararası Deprem Çalıştayı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 11:45
Büyükşehir'den 4. Uluslararası Deprem Çalıştayı
Büyükşehir'den 4. Uluslararası Deprem Çalıştayı

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999 depreminin 18. yılı anma etkinlikleri kapsamında IV. Uluslararası Deprem Çalıştayı'nı düzenliyor. 16-17 Ağustos günlerinde Kocaeli Ticaret Odası'nda gerçekleştirilecek Çalıştay'a Türkiye'den ve dünyadan birçok bilim adamı katılacak. Çalıştay'ın bu seneki konusu ise "Deprem risk azaltım çalışmaları, lojistik ve planlama" olacak.
17 Ağustos 1999 depremi deneyimini yaşayan Kocaeli, Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği önemli çalışma ve projelerle büyük aşama kaydetti. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi afetlere yönelik olarak ulusal ve uluslararası düzeyde projelerin gündeme gelmesini sağlamak ve toplumda afetlere karşı duyarlılığı artırmak amacıyla uluslararası düzeyde deprem çalıştayları düzenliyor. Bu sene dördüncüsünün gerçekleşeceği uluslararası deprem çalıştayında, Japonya, Yunanistan, Romanya gibi ülkelerden ülkemizin sayılı üniversite ve kuruluşlarından gelen akademisyenler önemli bilgiler sunacak.
Çalıştayda Japonya Meteoroloji Ajansı, Sismoloji ve Tsunami Araştırma Bölümünden Dr. Mitsuyuki Hoshıba'nın Japonya'nın deprem erken uyarı sistemi uygulaması ile geçmiş on yıldaki deneyimi, Yunanistan Mühendislik Sismoloji Ve Deprem Mühendisliği Enstitüsü'nden Dr. Nikolaos Theodoulıdıs'in Yunanistan'da meydana gelen geçmiş depremlerin öğrettikleri ve deprem riskinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalar gibi bir çok önemli konu irdelenecek. Öte yandan Türkiye'den birçok önemli bilim adamı çalıştayda sunum yapacak
Uluslararası Deprem Çalıştayı ile birlikte deprem bilincini aşılamak ve depremi unutturmamak amacı ile Kocaeli'de birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 15-17 Ağustos günleri arasında Yürüyüş Yolu üzerinde Deprem Bilgilendirme Standı kurulacak. Öte yandan 15 Ağustos'ta Gebze Kent meydanına, 16-17 Ağustos'ta ise İzmit Cumhuriyet Meydanı'na Güvenli Yaşam Odası konuşlandırılacak.17 Ağustos Günü İzmit Bilim Merkezi'nde "Depremi Öğrenme ve Anlama Atölyesi kurulacak. Aynı gün saat 14.00'da Bahçeşme Mezarlığında Deprem Şehitleri İçin Kuranı Kerim ve Dua etkinliği de gerçekleştirilecek.
Güvenli Yaşam odasında yapısal olmayan risklerin azaltılması(YORA) konusunda bilgilendirici sunumlar yapılacak olup eş zamanlı olarak İzmit yürüyüş yoluna depremle ve afetlerle ilgili projelerimizi tanıtmak üzere stantlar kurulacaktır. Güvenli yaşam odası ve stantlarda Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan afetle ilgili uyarılar içeren ''Afete Hazırlık Oyunu'' ve çocukları tasarruf bilincini artırmak ve afetle ilgili bilgiler içeren kumbara ve bilgilendirici dokümanlar dağıtılacak.
(UK-İÇ)

10.08.2017 11:47:43 TSI
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