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Başkan Karaçanta, 9. Şehirler ve Kültürler kaynaşması etkinliğine katıldı



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Karslılar Derneği ile Darıca Belediye Başkanlığı'nın ortaklaşa düzenlendiği "9.Şehirler ve Kültürler Kaynaşması" etkinliğine katıldı.

Darıca Belediyesi ile Karslılar Derneği'nin düzenlemiş olduğu 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması katılan Başkan Karaçanta, Darıca Belediyesi ile Ortaklaşa Düzenlenen 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması Etkinliğine katılmaktan ve siz değerli hemşerilerimle bir arada olmaktan memnun olduğunu söyledi.

Başkan Murtaza Karaçanta, "Bugün bu organizasyonu düzenleyen hemşerilerimizin, birlik-beraberlik, dayanışma, örf-adet, gelenek- göreneklerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına gerçekleştirmiş oldukları bu toplantı bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Güzel şeyler yapmak, güzel şeylere vesile olmak ve insanların gönlünde yer tutmak, esas başarı budur. Yani şu gök kubbede hoş bir seda bırakabiliyorsak, her ne makam ve mevkide olursak, hangi sıfatla toplum içinde yer alıyorsak alalım hayra vesile olmak kadar güzel bir şey yoktur" dedi.

Karaçanta, "Bu birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde düzenlenen Darıca Belediyesi ile Ortaklaşa 9. Şehirler Ve Kültürler Kaynaşması Etkinliği öncülüğünde bir ve beraber olarak, omuz omuza vererek, sosyal ve yatırım eksikliklerimizin giderileceği bir mantıkla hareket edeceğini umuyorum. Bunun bir rekabet anlayışı içerisinde değil kalkınma ve dayanışma içerisinde yürüyeceğine olan inancımız tamdır" diye konuştu.

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, "Bizler birbirimizden kopamayız, birbirimizi unutamayız. Acı günümüzde de mutlu günümüzde de bizler hep bir arada olduk ve böyle de olmaya devam edeceğiz. Bu şekilde düzenlenecek olan tüm sosyal faaliyetlerimizin amacı da bu olmalıdır. Değerli hemşerilerim, İslam dini, inanç ve düşünce ayrımcılığı gözetmeksizin bütün insanlığı kucaklamayı hedefler. "Yaradılanı sevelim Yaradan'dan ötürü" derken Yunus Emre, İslam'ın bu engin hoşgörüsüne işaret etmiştir. Doğup büyüdüğümüz yöremize borcumuz var. Sizleri Doğu Anadolu bölgesinin en ücra köşesinde bulunan Gazi Kars'a sahip çıkmaya davet ediyorum. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekişmesi için çaba göstermeliyiz" şeklinde konuştu.

9. Şehirler Ve Kültürler Kaynaşması Etkinliği daha sonra yöresel sanatçıların söylediği birbirinden güzel türkülerle devam etti.

(IÇ-AA-Y)



10.08.2017 11:50:59 TSI

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