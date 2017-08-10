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Uşak'ta okul servis ücretleri belli oldu



(Fotoğraflı)



Ferhat Bal

UŞAK (İHA) - Uşak'ta 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanacak okul servis ücretleri en yakın mesafe 150 TL en uzak mesafe 170 TL olarak belirlendi.

0 -3 kilometre arası 150 TL, 3 - 15 kilometre arası 160 TL, 15 kilometre üzeri için ise 170 TL olarak belirlenen okul servis ücretleri Uşak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından onaylandı. 2017 - 2018 eğitim öğretim yılında okul servis ücretlerine geçen yıla oranla öğrenci başına 15 TL zam yapıldığını bildiren Uşak Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Ekrem Çetin, geçen seneye göre bu yıl yapılan zam oranlarının normal olduğunu dile getirdi. Vatandaşın mali durumunu da düşündüklerini anlatan Çetin, " İlimizin küçük olması ve vatandaşlarımızın da genellikle asgari ücretle çalışıyor olmaları sebebiyle hem vatandaşımızı hem de servisçilerimizi mağdur etmek istemiyoruz. Onun için yapılan zam oranları çok normal" şeklinde konuştu. Korsan servis çekenlere dikkat edilmesi gerektiğini bildiren Çetin, vatandaşların korsan servis yapanlara karşı duyarlı olmaları gerektiğine vurgu yaptı. Kimse çocuğunun hayatını tehlikeye atmasın diyen Çetin, olası bir kazada vatandaşların hiçbir yasal hakka sahip olmadıklarını kaydetti. S plakası olmayan araçların korsan servis olduklarını kaydeden Çetin," Uşak'ta S plakası bulunmayan araçlar korsan araçlardır. Bu araçlara çocuklarınızı kesinlikle emanet etmeyin. Allah korusun olası bir kaza yada olumsuz bir durum karşısında vatandaşımız hiçbir şekilde yasal haklardan yararlanamıyor. Biz özellikle bu tür korsan servisçilik yapan araçların gerekli cezai işlemlerin yapılarak caydırıcı olması gerektiğine inanıyoruz. Elimizden geldiği kadar korsanla mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

(FB-EÖ-MB-Y)



10.08.2017 12:09:51 TSI

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