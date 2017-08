YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Lübnan'dan Adana turizmine destek

Lübnan'dan Adana turizmine destek

- Ülkenin en büyük tur operatörü Nakhal ve özel havayolu Wings of Lebanon, eylül ayından itibaren Adana'ya daha fazla turist getirmek için harekete geçti

- Adana'da en az 2 gece konaklama satın alanlar, Wings of Lebanon'dan Beyrut-Adana-Beyrut uçak biletlerini yüzde 40 indirimli alabilecek



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Ticaret Odası, Çukurova Kalkınma Ajansı ve ATAK A.Ş. ortaklığında gerçekleştirilen Beyrut-Adana Turizm Köprüsü projesi kapsamında Lübnan'ın en büyük tur operatörü Nakhal ve özel havayolu Wings of Lebanon, Eylül ayından itibaren Adana'ya daha fazla turist getirmek için kolları sıvadı. Başlatılan kampanyada, Adana'da en az 2 gece konaklama satın alanlar, Wings of Lebanon'dan Beyrut-Adana-Beyrut uçak biletlerini yüzde 40 indirimli alabilecekler.

ATAK A.Ş.'nin girişimleri sonucu gerçekleşen kampanya, Beyrut'taki tur operatörü Nakhal'ın tüm acenteleri tarafından satışa sunulacak. Nakhal, ayrıca Adana'nın yeni destinasyon olarak tanıtımı için Beyrut sokaklarında billboard reklamları da yapacak.

Kampanya hakkında Adana'nın önde gelen otelleri ile bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

ATAK A.Ş. tarafından düzenlenen toplantıya İl Turizm Müdürü Sabri Tari, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu ve Adana'nın önde gelen otellerinin yöneticileri ile ATAK A.Ş. ve Wings of Lebanon yöneticileri katıldı.

Toplantıda konuşan Wings of Lebanon havayolu yöneticileri Adonis Charafeddine ve Huda Alrahal, yeni destinasyon olarak Adana'yı çok önemsediklerini belirterek, Adana'ya daha fazla dikkat çekmek için bu kampanyada yer aldıklarını söylediler.

Toplantıda konuşan ATAK A.Ş. Genel Müdürü İlhami Günsel ise girişimleri sonucu Lübnan ile Adana ilişkilerinin hızla geliştiğini ifade ederken, ATAK A.Ş Turizm Komitesi Başkanı Can Akşit ise kampanyanın Adana otelleri ve şehrin ekonomisi için çok yararlı olacağını kaydetti.

Nakhal ve Wings of Lebanon ayrıca 6-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan Adana Lezzet Festivali'ne Lübnanlı turistlerin katılması için de çalışma yapacaklarını belirttiler.

Beyrut Turizm ve Ticaret Köprüsü projeleri T.C. Beyrut Büyükelçiliği ve Beyrut Ticaret Müşavirliği'nin desteğiyle yürütülüyor.

(ELF-Y)



10.08.2017 12:43:11 TSI

NNNN