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TÜİK'in çocuk asayiş istatistiki



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MALATYA (İHA) - TÜİK Bölge Müdürlüğü, Malatya'da 2016 yılında 3 bin 994 çocuğa güvenlik birimlerince farklı nedenlerden dolayı işlem yapıldığını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü'nün güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk istatistikleri üzerinde yaptığı analizlerin sonuçları açıklandı. Buna göre Malatya'da 2016 yılında 3 bin 994 çocuğa güvenlik birimlerince farklı nedenlerden dolayı işlem yapıldı.

TÜİK'in konuyla ilgili analiz sonuçları şöyle oluştu: "2016 yılında Malatya'da 3 bin 994 çocuk güvenlik birimlerine gelmiş veya getirilmiştir. Çocukların geliş nedenlerine göre analiz edildiğinde bin 952'si mağdur, bin 211'i suça sürüklenme, 486'sı bilgisine başvurma, 231'i kayıp (bulunan), 20'si evden kaçma, 9'u kabahat işleme, 4'ü kurumdan kaçma, 1'i buluntu, 1'i madde kullanımı, 1'i terk, 78'i diğer nedenlerden güvenlik birimlerine gelmiş veya getirilmişlerdir. 2016 yılında Malatya'da suça sürüklenen bin 211 çocuk isnat edilen suç türlerine göre analiz edildiğinde 520'sine yaralama, 301'ine hırsızlık, 66'sına uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak, satın almak, 52'sine tehdit, 45'ine mala zarar verme, 227'sine diğer suçlar isnat edilmiştir."

(MT-SD-Y)



10.08.2017 12:50:51 TSI

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