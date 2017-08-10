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Yeni Niğde Emniyet Müdürlüğü hizmet binası yapımı hızla devam ediyor



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, yeni yapılan Niğde Emniyet Müdürlüğü binasının 2019 yılında tamamlanmasının beklendiği söyledi.

Ak Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, Ak Parti İl Başkanı Emrah Özdemir yeni Emniyet Müdürlüğü hizmet binası şantiyesinde incelemelerde bulundu. Milletvekili Kavaklıoğlu inşaat hakkında Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'tan bilgi aldı. Emniyet Müdürü Kurt, "Emniyetin yeni binası toplam 50 dönüm. Kapalı alan 17 bin 500 metrekare, 3 bin 500 metrekare de oturum alanı var. 2019'da inşaatın bitmesi bekleniyor. Ödenekler ayrıldı. 3 blok olacak bir birine bağlantılı. Isıtma ve kapalı binamız var. Elektrik su gibi tesisat işlemleri devam ediyor. Seneye de inşallah yıl sonu bitmeden bina biter diye tahmin ediyorum. Kontrol, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Bütün birimleri oraya toplayacağız. Bütün birimleri alacak şekilde planlamayı yaptık. Uzun yıllar emniyetimizin ihtiyaçlarını karşılayacak" dedi.

(YE-TB-Y



10.08.2017 13:03:56 TSI

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