ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Develi'de 3 şüpheli 'By lock'tan tutuklandı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 13:07
Develi'de 3 şüpheli 'By lock'tan tutuklandı

Şeref Kahraman
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Develi İlçesi'nde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli iletişim ağı 'bylock' programını kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Develi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün gizli iletişim ağı 'bylock' programını kullandıkları iddiasıyla şüpheliler A.R., A.Ö. ve İ.Y. hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheli A.Ö. 7 Ağustos'ta, İ.Y. ve A.R. de 8 Ağustos'ta polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyet'teki sorguları tamamlanan 3 şüpheli Adliye'ye sevk edildi. Şüpheliler A.R., A.Ö. ve İ.Y. çıkarıldıkları mahkemece 'FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(TB-Y

10.08.2017 13:10:02 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 No'lu Şube Başkanı Ali Benli:
YEREL

TÜRK EĞİTİM-SEN KAYSERİ 1 NO'LU ŞUBE BAŞKANI ALİ BENLİ:
Dağ Bisikleti Kupası yarışları Erciyes'te başlıyor
YEREL

DAĞ BİSİKLETİ KUPASI YARIŞLARI ERCİYES'TE BAŞLIYOR
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik:
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA ÇELİK:
Melikgazi Belediyespor 2. lig 4. grupta mücadele edecek
YEREL

MELİKGAZİ BELEDİYESPOR 2. LİG 4. GRUPTA MÜCADELE EDECEK
Önce meslek edinecekler, sonra işe yerleşecekler
YEREL

ÖNCE MESLEK EDİNECEKLER, SONRA İŞE YERLEŞECEKLER
Kocasinan Belediyesi 'Sosyal Market' projesiyle muhtaçları yalnız bırakmıyor
YEREL

KOCASİNAN BELEDİYESİ 'SOSYAL MARKET' PROJESİYLE MUHTAÇLARI YALNIZ BIRAKMIYOR
Kayseri OSB Teknik Koleji eğitim faaliyetlerine başladı
YEREL

KAYSERİ OSB TEKNİK KOLEJİ EĞİTİM FAALİYETLERİNE BAŞLADI
Gesi Fatih Mahallesi Emniyet binasına kavuşuyor
YEREL

GESİ FATİH MAHALLESİ EMNİYET BİNASINA KAVUŞUYOR
Kayserispor'da Galatasaray maçına hazırlanıyor
YEREL

KAYSERİSPOR'DA GALATASARAY MAÇINA HAZIRLANIYOR
KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci:
YEREL

KAYSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET BÜYÜKSİMİTCİ:
Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL

KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI
Vali Kamçı'dan Kocasinan ve Melikgazi İlçe Nüfus Müdürlüklerine ziyaret
YEREL

VALİ KAMÇI'DAN KOCASİNAN VE MELİKGAZİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE ZİYARET
Başkan Cabbar ve Ak Parti İlçe Teşkilatı Kaymakam Duru'yu ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN CABBAR VE AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATI KAYMAKAM DURU'YU ZİYARET ETTİ
Mezar Taşçıları esnafına özel site
YEREL

MEZAR TAŞÇILARI ESNAFINA ÖZEL SİTE
Eğitim Bir-Sen'den Akkışla Kaymakamına nezaket ziyareti
YEREL

EĞİTİM BİR-SEN'DEN AKKIŞLA KAYMAKAMINA NEZAKET ZİYARETİ
Kazım Karabekir mahallesi yenileniyor ve değişiyor
YEREL

KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ YENİLENİYOR VE DEĞİŞİYOR
Başkan Palancıoğlu kırsal mahallelerde inceleme yaptı
YEREL

BAŞKAN PALANCIOĞLU KIRSAL MAHALLELERDE İNCELEME YAPTI
Yunus Emre ile Mevlana Caddesi yenileniyor
YEREL

YUNUS EMRE İLE MEVLANA CADDESİ YENİLENİYOR
Bilyoner.com KBL'de 2017-2018 fikstürü belli oldu
YEREL

BİLYONER.COM KBL'DE 2017-2018 FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU
Yunus Emre Mahallesindeki yıkım töreni güle oynaya geçti
YEREL

YUNUS EMRE MAHALLESİNDEKİ YIKIM TÖRENİ GÜLE OYNAYA GEÇTİ
Vali Kamçı: &quot;Kayserispor, takımı ve taraftarıyla en centilmen takım olmalı&quot;
YEREL

VALİ KAMÇI: "KAYSERİSPOR, TAKIMI VE TARAFTARIYLA EN CENTİLMEN TAKIM OLMALI"
Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Zekerya Kaya:
YEREL

MEYVECİLER, SEBZECİLER VE PAZARCILAR ODASI BAŞKANI ZEKERYA KAYA:
Büyükşehir'den asfalt atağı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN ASFALT ATAĞI
Develi İmam Hatip Lisesi mezunları buluştu
YEREL

DEVELİ İMAM HATİP LİSESİ MEZUNLARI BULUŞTU