Develi'de 3 şüpheli 'By lock'tan tutuklandı
Şeref Kahraman
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Develi İlçesi'nde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli iletişim ağı 'bylock' programını kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Develi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün gizli iletişim ağı 'bylock' programını kullandıkları iddiasıyla şüpheliler A.R., A.Ö. ve İ.Y. hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheli A.Ö. 7 Ağustos'ta, İ.Y. ve A.R. de 8 Ağustos'ta polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyet'teki sorguları tamamlanan 3 şüpheli Adliye'ye sevk edildi. Şüpheliler A.R., A.Ö. ve İ.Y. çıkarıldıkları mahkemece 'FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(TB-Y
10.08.2017 13:10:02 TSI
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